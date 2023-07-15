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又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

編譯徐榆涵／綜合報導
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

現年80歲的拜登總統屢次在公共場合做出詭異行為，13日結束歐洲北約峰會行、在芬蘭機場準備搭機離開時，被發現反覆輕咬一名小女孩的肩膀，而該名女孩則露出嫌惡的表情，影片曝光後在網路上瘋傳，引發外界熱議。

「紐約郵報」報導，拜登13日在芬蘭赫爾辛基萬塔國際機場（Helsinki-Vantaan  International Airport），準備搭機離開並向駐當地大使館的同仁及其家人致意時，停在一對母女面前，小女孩被母親抱在懷裡，拜登則突然湊近小女孩，做了個鬼臉，並朝她的肩膀輕咬了幾下，當拜登想進一親吻她的太陽穴時，小女孩直接躲開，並且露出驚嚇跟嫌惡的表情。

這段影片14日在推特上流傳，一名網友稱這是拜登與孩子們相處以來最令人驚嚇的時刻，也有網友認為，小女孩應該被嚇壞了。

現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

女童的表情似乎有些害怕。（取材自推特影片）
女童的表情似乎有些害怕。（取材自推特影片）

對此，共和黨員普萊斯（Greg Price）嘲諷拜登，把蛋捲冰淇淋跟小嬰兒搞混了；前總統川普的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）表示，「拜登應該住在養老院，而不是在領導自由世界」；而喜劇演員Tim Young也質疑，為何有人會直接把嘴放在別人的孩子身上，批評這根本是戀童行為。

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