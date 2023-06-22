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共和黨反對 蘇維思接任勞工部長遇阻 席納瑪成關鍵性1票

編譯徐薏茹／綜合21日電
拜登總統3月1日在白宮提名蘇維思擔任勞工部長，但33名共和黨參議員致函拜登，要求撤回提名。(歐新社)
拜登總統3月1日在白宮提名蘇維思擔任勞工部長，但33名共和黨參議員致函拜登，要求撤回提名。(歐新社)

新聞網站Axios獲取的資訊顯示，33名共和黨參議員聯合致函拜登總統，要求撤回提名華裔代理勞工部長蘇維思(Julie Su)接任勞工部長的決定。

在共和黨聯邦參議員布朗(Mike Braun)組織的聯合信函中，包括參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在內，三分之二的共和黨參議員要求拜登撤回蘇維思的提名。

該信函寫到：「有鑑於目前的事態，我們懇請您撤回提名。我們感謝你對這一請求的回應，並要求迅速確認蘇維思的提名被正式撤回。」

共和黨人試圖迫使民主黨對蘇維思的提名做決定，其提名案已經停滯近兩個月；4月蘇維思提名案已獲參院「衛生、教育、勞工和退休金委員會」(Health, Education, Labor, and Pensions Committee)通過。

民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)曾私下對白宮表示反對蘇維思的提名，因此蘇維思的候選人資格可能出現變數。

民主黨參議員泰斯特(Jon Tester)、獨立黨派參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)尚未表態會投下贊成或反對票。

席納瑪一直是支持與反對蘇維思兩派遊說的對象，席納瑪經常與共和黨蘭克福德(Jim Lankford)合作，蘭克福德也是本次共和黨聯合信的一員。

另一方面，拜登政府不斷讚揚蘇維思協助西海岸海運業者與碼頭勞工的勞資糾紛達成協議，希望證明她能夠在任何的勞資糾紛中扮演有誠信的中間人。

白宮發言人西蒙斯(Emilie Simons)表示：「蘇維思非常適任勞工部長，她獲得所有參院民主黨人同意擔任勞工部副部長，並得到來自商界及勞工團體的支持。」

勞工部 提名 共和黨

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