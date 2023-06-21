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密件案8月14日開審恐生變 川普稱太忙沒檢查箱子

編譯陳韻涵／綜合20日電
前總統川普(左)接受福斯新聞網主持人拜爾(右)訪問時說，因為自己太忙，沒時間檢查機密檔案，取出他的私人物品，等於承認未依聯邦政府要求交出密件。(Fox News截頻)
前總統川普(左)接受福斯新聞網主持人拜爾(右)訪問時說，因為自己太忙，沒時間檢查機密檔案，取出他的私人物品，等於承認未依聯邦政府要求交出密件。(Fox News截頻)

前總統川普密件案主審法官20日裁定案件將於8月14日在佛州皮爾斯堡(Fort Pierce)開審，考量案件證據的敏感度，日程可能生變。川普在福斯新聞網(Fox News)19日播出的訪談中表示，國家檔案局要索討的文件與個人物品混在一起，因自己太忙沒空檢查箱子；川普此言等於承認未按政府要求找文件。

佛州南區聯邦法院法官艾琳‧坎農(Aileen Cannon)20日在法院聽證會文件中寫道，此案最快可能8月14日在皮爾斯堡開審，但地點可能隨著審理進行而改變。

坎農有權決定在佛州南區的五個法庭審理此案，她寫道，「本案安排在8月14日開始的兩周內，或案件可能被傳喚後，即刻由刑事陪審團審理，待審案件日程表宣讀(Calendar Call)訂8月8日下午1時45分舉行」。坎農要求兩造律師在7月24日前提交審理前動議。

前述時間表顯示坎農不希望拖延川普的官司，但法律專家表示，此案可能因為處理機密訊息的相關措施而面臨多次拖延，且可能要更久才會交給陪審團。

司法部對川普和他的貼身助理諾塔(Walt Nauta)提出37項重罪起訴，川普的律師則可能考量所涉文件的高度敏感性，推遲開庭時間。 

川普美國史上第一位因為違法持有31項機密國防資訊而遭聯邦起訴的前總統，這表示他的律師需要取得必要的安全權限才能審閱證據，這個過程可能耗時數月。

另外，川普接受保守派福斯新聞專訪時，稱自己「太忙」而沒時間分類整理海湖莊園(Mar-a-Lago)的文件和個人物品。

司法部指控川普違反間諜法等其他法律，因為他卸任時帶走機密文件，且未將相關文件移交國家檔案和紀錄管理局(NARA)。

現年77歲的川普告訴福斯主播拜爾(Bret Baier)說，他於2021年1月離開白宮時，個人物品與政府文件混雜在一起。

他說：「我很快就把它們拿出來，但有人把它們打包，後來我們就離開了。我的衣服在裡面，還有各式各樣的個人物品，很多東西。我完全有權擁有那些箱子。」

拜爾問川普，為何不在官員徵詢時交出文件，川普回答：「在我把箱子寄過去之前，我必須拿出所有私人物品，箱子內所有東西都混在一起。誠如各位所見，我很忙。」

政治新聞Politico報導，川普這番話等於承認，他未依據聯邦政府的要求配合提交文件，這也是川普被起訴後，首次交代相關事宜。

川普 佛州 司法部

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