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共和黨保守派杯葛債限案 眾議院停擺 麥卡錫面臨挑戰

編譯陳韻涵／綜合8日電
保守派共和黨眾議員不滿議長麥卡錫和拜登總統達成債限協議，杯葛議事，導致眾院停擺；麥卡錫則對打開僵局樂觀以對。(Getty Images)
保守派共和黨眾議員不滿議長麥卡錫和拜登總統達成債限協議，杯葛議事，導致眾院停擺；麥卡錫則對打開僵局樂觀以對。(Getty Images)

國會通過共和黨眾院議長麥卡錫和拜登總統達成的債限協議，讓美國躲過倒債危機，卻引發共和黨內鬨，眾院受保守派阻撓議事，導致眾院停擺，麥卡錫已宣布本周所有投票取消；這是繼五個月前眾院議長選舉以來，最大規模的封鎖行動，也讓麥卡錫面臨挑戰。

國會山莊報(The Hill)報導，為化解僵局，眾院議長麥卡錫和幕僚7日曾整日會商，並會晤保守派人士共商對策，相關討論尚無突破，眾院宣布休會到下周並取消全院投票。麥卡錫7日晚說：「我們12日復會，解決問題並為公眾服務。」

雖然沒有人真的採取罷黜麥卡錫的舉動，但他再次面臨嚴重的領導權挑戰，且顯然在僅有少數優勢的共和黨多數情況下，未能掌握通過法案所需的贊成票數。

國會上周通過關鍵的舉債上限法案後，一小群保守派「挾持」國會以達其未竟訴求；不過，麥卡錫否認議長職位遭受威脅，並強調近期爭端會讓共和黨變得更強大。

麥卡錫說：「如果我選擇逃避，就不會做這份工作，我享受這項職務和衝突。」

這場僵局始於6日，11位保守派議員投票否決一項眾院規定，藉此表達對債限協議的不滿。

批評者表示，在立場與程序方面，這項協議都背離了麥卡錫今年1月選議長時對保守派的承諾。

反對派本周阻撓四項共和黨倡議的法案提案，包括瓦斯爐和管理改革等，導致共和黨的議程受阻。

隨著僵局時間拉長，一般共和黨人感到沮喪，批評領導階層欠缺溝通，痛斥保守派固執。

聯邦眾議員沃麥克(Steve Womack)說：「一小群人不爽，就讓眾院停擺一整天，我認為美國人無法容忍此情況。」

麥卡錫樂觀看待暫時的僵局，稱這終究會讓共和黨及他的議長地位更穩固。

麥卡錫 眾院 共和黨

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