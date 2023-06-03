潘斯、德桑提斯…共和黨想選2024的人齊聚愛阿華 獨缺川普

共和黨要角3日齊聚愛阿華州參加當地的機車族烤肉大會，圖為前副總統潘斯也騎著重機車參加。(美聯社)

3日的愛阿華州熱鬧非凡。八位已參選或即將宣布參選共和黨 2024年總統提名的要角，齊聚最早舉行黨內初選的州，現身愛州首府第摩因(Des Moines)草根機車族烤肉大聚會，在一盤盤烤肉、一落落政治T恤、一群群皮革裝束的機車族選民之間穿梭和推銷自己。其中，前副總統潘斯(Mike Pence)跨上了重型機車，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)也來了；唯獨聲勢領先的前總統川普 缺席。

由愛州聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)主持的年度「烤肉騎行」(Roast and Ride)募款活動，拉開共和黨繁忙夏季選舉季節的序幕。川普過去一周曾在愛州待兩天，之後就避免出現在任何可能讓他與其他競爭對手同台的場合。

潘斯過去一年來經常造訪愛州，他預計7日在第摩因正式宣布參選；3日上午他先參加恩斯特「烤肉騎行」年度慈善機車騎行活動。

曾任印第安納州長的潘斯，身穿貼有「印第安納」字樣和支持軍隊訊息的補丁皮革背心、牛仔褲，足蹬靴子，和恩斯特站在一輛卡車後座，在出發前發表簡短講話；然後，他戴上白色頭盔、跨上一輛藍色哈雷機車，與眾人一起騎向燒烤大會現場。

其他已宣布參選的前聯合國大使海理(Nikki Haley)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)、密西根州商人約翰遜(Perry Johnson)、生物科技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)和保守派談話電台主持人艾德(Larry Elder)，也都現身烤肉大會。

恩斯特和州長雷諾茲(Kim Reynolds)是愛州黨團預選初期最受注目的共和黨要員。恩斯特已承諾在黨團競選期間保持中立，不為任何人背書。