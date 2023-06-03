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調查結束 潘斯「私藏密件」案 司法部不起訴

記者張聲肇／綜合報導
前副總統潘斯疑似卸任時將機密檔案帶回自家的調查終結，司法部已通知他的律師不予起訴。(美聯社)
前副總統潘斯疑似卸任時將機密檔案帶回自家的調查終結，司法部已通知他的律師不予起訴。(美聯社)

前副總統潘斯(Mike Pence)「私藏密件」案調查結束，司法部已通知他的律師決定不起訴潘斯。

知情人士2日表示，司法部發了僅只一頁的信函給潘斯的律師，告知上述決定。

潘斯可能於下周宣布參加2024總統選舉；他的發言人說，潘斯獲知司法部的決定後，感到「高興，但不驚訝」。

司法部針對潘斯是否也像川普一樣，卸任後將任內處理過的機密公文帶回自宅，於今年初展開調查。拜登總統結束參議員和副總統任期後，也疑似曾將機密檔案帶回自宅，而受到調查。

潘斯的律師傑考布(Greg Jacob)1月曾說，潘斯本人出於｢慎重｣考量，主動請政府派員到他位於印第安納州的住宅搜查，是否藏有任內處理過的機密文檔。1月18日，傑考布致函國家檔案局，說外部調查人員在潘宅找到「少數疑似敏感或機密」的文件，間雜在潘斯的私人文件中，潘斯隨時願意配合政府調查。調查人員掌握的「可疑」密件，隨後交給聯邦調查局。

川普和拜登是否在卸任後私藏密件，調查仍在進行，司法部長加蘭德已於去年底川普宣布尋求總統提名後，分別任命特別檢察官，調查前、現任總統。加蘭德並沒有指派特檢官調查潘斯。

調查人員也在拜登私人辦公室發現一些他擔任副總統期間經手過的「機密檔案」，他也充分配合當局的調查，結果又找出幾分疑似機密檔案。他的律師說，拜登立即將所有檔案交給當局。

川普的機密檔案問題似乎較為嚴重，國家檔案與紀錄局數度想從他私人宅邸取回被他｢不當保留｣的政府檔案等公家財產，最後，他交出15箱檔案給國家檔案局。司法部從這些交還文件中發現有機密檔案，於是展開進一步的調查。

司法部 拜登 川普

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