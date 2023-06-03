我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

清除邦聯遺緒 北卡布拉格堡改名「自由堡」

記者張聲肇／綜合報導
以南北戰爭時期邦聯將領布拉格命名的北卡州陸軍基地布拉格堡2日正式更名為自由堡，儀隊把舊有的布拉格堡旗幟裝箱保存，開箱啟用自由堡基地的新旗幟。(美聯社)
以南北戰爭時期邦聯將領布拉格命名的北卡州陸軍基地布拉格堡2日正式更名為自由堡，儀隊把舊有的布拉格堡旗幟裝箱保存，開箱啟用自由堡基地的新旗幟。(美聯社)

以南北戰爭時期邦聯(南軍)將領布拉格(Braxton Bragg)命名的北卡羅來納州陸軍基地布拉格堡(Fort Bragg)，2日正式更名為自由堡(Fort Liberty)，把舊有的布拉格堡旗幟裝箱保存，開箱啟用自由堡基地的新旗幟。

該基地目前是第18空降軍和美國陸軍特戰司令部總部所在，平日約有2萬9000名軍文職人員駐紮，是全球最大的特種作戰訓練基地。

這是國防部一系列廢棄邦聯遺緒行動之一；上個月，德州中部虎德堡(Fort Hood)基地更名為卡瓦佐斯堡(Fort Cavazos)，喬治亞州的貝寧堡(Fort Benning)更名為穆爾堡(Fort Moore)；4月，李堡Fort Lee已改稱格瑞格-亞當斯堡(Fort Gregg-Adams)。未來將會有更多更名儀式。

自由堡之名不在紀念任何人，不同於陸軍基地命名慣例，都是紀念歷史上的老兵或陸軍名將。第18空降軍指揮官唐納休(Chris Donahue)說，很多名稱都曾納入考量，也經過辯論，但最後共識不可能只有一個「正確名稱」，也不會有「最對的」名稱，因為要完全闡述某基地的意義，不是名稱就足夠。

但是國防部更名委員會及其諮詢對象挑選新名稱的基本原則是曾經獲得榮譽勳章的模範軍人；最後選上「自由」則是受到殉職將士遺族組織「美國金星母親」(American Gold Star Mothers)一位成員派蒂‧艾略特(Patti Elliot)的啟發與鼓舞，因為「自由表示對英勇行為、自我犧牲、從軍價值、三軍將士、平民以及軍眷的尊崇」。

國防部 北卡羅來納州 亞當斯

上一則

調查結束 潘斯「私藏密件」案 司法部不起訴

下一則

密州中餐館打烊遇劫 華裔東主遭槍殺 嫌犯仍在逃

延伸閱讀

全美國內機票價格 大華府杜勒斯機場最貴

全美國內機票價格 大華府杜勒斯機場最貴
法會、獻供、展覽 北卡佛光山慶佛誕

法會、獻供、展覽 北卡佛光山慶佛誕
北卡威明頓港貨櫃碼頭 效率稱冠北美

北卡威明頓港貨櫃碼頭 效率稱冠北美
全美最宜居 北卡三角區排第三

全美最宜居 北卡三角區排第三

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

2023-05-31 14:28
目標百貨為迎接「驕傲月」陳列LGBTQ+性別多元商品，遭部分顧客強烈反彈、推倒店內陳列、甚至與店員發生衝突。目標百貨如今決定將部分商品從店內移除。(美聯社)

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

2023-05-29 13:42
美國台積村又遭不明人士闖入，3名青少年闖入台積村中砸毀7台轎車。(取材自推特)

亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害

2023-05-28 02:12
法庭示意圖。(Sora Shimazaki@Pexels)

被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

2023-05-28 12:43
矽谷「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(中)抵達監獄。(路透)

「惡血騙局」女主角荷姆斯入獄 她今天穿這樣

2023-05-30 16:10

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…