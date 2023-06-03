清除邦聯遺緒 北卡布拉格堡改名「自由堡」

以南北戰爭時期邦聯將領布拉格命名的北卡州陸軍基地布拉格堡2日正式更名為自由堡，儀隊把舊有的布拉格堡旗幟裝箱保存，開箱啟用自由堡基地的新旗幟。(美聯社)

以南北戰爭時期邦聯(南軍)將領布拉格(Braxton Bragg)命名的北卡羅來納州 陸軍基地布拉格堡(Fort Bragg)，2日正式更名為自由堡(Fort Liberty)，把舊有的布拉格堡旗幟裝箱保存，開箱啟用自由堡基地的新旗幟。

該基地目前是第18空降軍和美國陸軍特戰司令部總部所在，平日約有2萬9000名軍文職人員駐紮，是全球最大的特種作戰訓練基地。

這是國防部 一系列廢棄邦聯遺緒行動之一；上個月，德州中部虎德堡(Fort Hood)基地更名為卡瓦佐斯堡(Fort Cavazos)，喬治亞州的貝寧堡(Fort Benning)更名為穆爾堡(Fort Moore)；4月，李堡Fort Lee已改稱格瑞格-亞當斯 堡(Fort Gregg-Adams)。未來將會有更多更名儀式。

自由堡之名不在紀念任何人，不同於陸軍基地命名慣例，都是紀念歷史上的老兵或陸軍名將。第18空降軍指揮官唐納休(Chris Donahue)說，很多名稱都曾納入考量，也經過辯論，但最後共識不可能只有一個「正確名稱」，也不會有「最對的」名稱，因為要完全闡述某基地的意義，不是名稱就足夠。

但是國防部更名委員會及其諮詢對象挑選新名稱的基本原則是曾經獲得榮譽勳章的模範軍人；最後選上「自由」則是受到殉職將士遺族組織「美國金星母親」(American Gold Star Mothers)一位成員派蒂‧艾略特(Patti Elliot)的啟發與鼓舞，因為「自由表示對英勇行為、自我犧牲、從軍價值、三軍將士、平民以及軍眷的尊崇」。