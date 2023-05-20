89歲參議員范士丹拒辭職 紐時：權力聲望特殊難以割捨

89歲的民主黨籍聯邦參議員范士丹近期健康亮紅燈引發關注，部分同黨議員希望她辭職，不過她卻堅持做好做滿。(Getty Images)

89歲的民主黨 籍聯邦參議員 范士丹近期健康亮紅燈引發關注，部分同黨議員希望她辭職，不過她卻堅持做好做滿。紐時分析，過去也曾有許多參議員因割捨不下權力和聲望不願離開舞台。

加州民主黨籍聯邦參議院 范士丹（Dianne Feinstein）2月底感染帶狀皰疹，3月初返回舊金山家中休養，直到5月9日才重新回到華府。

紐約時報報導，范士丹的帶狀皰疹影響視力並造成顏面麻痺，還併發腦炎，健康狀況惡化，再度讓外界質疑她是否還能勝任參議員這個職務。

范士丹曾表示，2024年將不再競選連任。只是自她這次生病後，不少同黨國會議員呼籲她提前辭職，她都不為所動，堅持要做到任期結束才會退休。

紐時分析，過去也曾有許多參議員因割捨不下權力和聲望，同時不願面對自己終將被取代的現實，即便年事已高也不願離開政治舞台。

2014年，前愛阿華州民主黨籍聯邦參議員哈金（Tom Harkin）在服務40年後決定退休，去年他受訪表示：「人不願放手是因為還有想要做的事。」

前南卡羅來納州共和黨籍參議員塞蒙德（Strom Thurmond）是在過完100歲生日才退休、前西維吉尼亞州民主黨籍參議員勃德（Robert Byrd）於92歲在任時過世、前密西西比州共和黨籍參議員柯克蘭（Thad Cochran）儘管健康狀況不佳，還是在76歲時爭取連任，後來提前結束任期。

紐時指出，這些年長議員不僅是為了享有特殊禮遇選擇留在國會，而是待得越久、資歷越深，就會擁有更多決定法案優先順序和掌握預算的權力。

許多參議員認為自身經驗越豐富，越能有效為選民服務，范士丹亦然。即便她也曾因健康問題被迫讓出某些位子，仍緊緊守著參議員這個身分。

2020年，范士丹曾順從民主黨同僚意願放棄民主黨在司法委員會的最高職務，今年她也讓出參議院臨時議長的位子；這個星期，她則透過聲明表示：「我將繼續為加州各項工作努力。」

1992年，前民主黨籍參議員波克塞（Barbara Boxer）與范士丹一同締造歷史，成為加州首位女性參議員。

波克塞曾描述參議員這個角色的獨特性，「職權不會因性別而不同、年齡甚至是一種優勢」，由於很多工作場域都有年齡歧視的問題，他們因此選擇待在參議院以證明這是一個錯誤觀念。

波克塞也說，這個職務某種程度上像是名人，當民眾跟你說謝謝的時候，會有種滿足感。

紐時指出，美國參議院被外界喻為是世界上最獨特的老人院，裡面的議員平均年齡超過65歲，超過80歲也不足為奇。

環境適合年長者外，參議院工作通常是從週一晚間開始、週四下午結束，還有數個星期的休會期，在這段期間議員可以做自己想做的事，如果選區是深藍或深紅的州，例如范士丹所代表的加州是民主黨的鐵票區，位子相對就很穩，不易因為選舉失利的因素而離開。

范士丹把畢生精力都投入工作，從未去度假，曾在參議院呼風喚雨的她說過，參院的工作很多，無法理解為何有人選擇離開。

不過，並非所有人想法都像范士丹一樣，還是有人採取較為平衡的作法，好比波克塞在工作30年後，於2015年決定退休。她說：「我成就了很多事，感覺很滿足。我覺得很多人等待站上這個舞台，我想，差不多該離開了。」