華盛頓州州長簽署新法 管制藥物列毒品

華盛頓州州長英斯利(中)16日簽署一項禁藥法令，不但將管制藥物列為毒品，同時提供更多資源協助藥物成癮者擺脫藥物控制。(美聯社)

華盛頓州民主黨 籍州長英斯利(Jay Inslee)16日簽署一項至關重要的禁藥法令，不但將管制藥物列為毒品 ，同時提供更多資源協助藥物成癮者擺脫藥物控制，希望透過雙管齊下的法規，解救更多藥癮者的性命。

華州禁藥新法在州參議會以43票對6票通過、州眾議會則以83票對13票通過，州長英斯利說：「我們深切希望協助藥物成癮者遠離藥癮傷害，在降低社區整體犯罪率之餘，也能讓我們的孩子們遠離毒品的危害。」

由於近年藥物成癮者人數日益增加，加上華州將禁藥列為毒品的臨時法規在實施兩年後，將於今年7月1日起失效，因此州議會趕緊通過新法，否則持有芬太尼(Fentanyl)等類鴉片管制藥物都將合法化。

儘管針對新法內容，州議會朝野兩黨原本意見分歧，但最終在15日達成協議；對於持有禁藥的罰則改為刑事輕罪，有兩次前科者最高可判處半年監禁，累犯則最高判處一年徒刑。

新法還要求警方將兩次前科的藥癮者送交醫療機構進行評估或接受治療，並由州政府提供4400萬元經費，設置戒斷藥物「美沙酮」(methadone)治療巴士、設置收容所以及提供戒斷者臨時住所。

共和黨籍州參議員 布勞恩(John Braun)其侄子兩年前即因藥物成癮而過世，他強調說：「如果想要挽救他們的生命、想要幫助他們，州議會每個人都應嘗試不同的方法。」

不過新法並未明確規定追踪藥癮者轉診次數，而且接受戒斷治療的可行性仍顯不足。