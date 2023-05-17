挺川變掛 4名新罕布夏州議員倒向德桑提斯

在佛州州長德桑提斯(右)即將宣布投入共和黨總統提名，對戰川普(左)之際，新罕布夏州51名共和黨州議員轉換立場，從挺川倒向支持德桑提斯。(Getty Images)

19天前還挺川普 的四名新罕布夏州議員如今翻轉立場，表態支持全國民調 遠落後川普的佛羅里達州長德桑提斯 ；其中一名議員表示，她兩人都挺，因為「川普現在形勢強，德桑提斯則給未來帶來希望」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)16日報導，德桑提斯的金主25日將在邁阿密聚會，他預期趁此人氣聚集時刻，宣布參選總統，向川普挑戰共和黨提名權。

知情人士說，至少100名捐款大戶和支持者會參加這場聚會，由德桑提斯向他們介紹競選團隊的重要幹部。

德桑提斯的超級政治行動委員會「絕不退卻」(Never Back Down)16日表示，新罕布夏51名州議員已簽屬支持德桑提斯的保證書，包括從挺川轉為挺德的哈維-波莉亞(Juliet Harvey-Bolia)、科爾( Brian Cole)、史馬特( Lisa Smart )和狄西蒙 (Debra DiSimone )四人，讓德桑提斯競選團隊士氣為之一振。

4月底，川普在該州曼徹斯特造勢大會上宣布，哈維-波莉亞等數十名民選官員已表態支持他。

哈維-波莉亞不認同「轉挺誰」的說法；她說，她兩人都支持，「德桑提斯很有前途，川普目前形勢大好」。

共和黨內，這種腳踏兩條船的人可能不少，也顯示德桑提斯在正式宣布爭取總統選舉黨提名前，在賣力爭取初選選票；「絕不退卻」上周宣布，至少37名愛阿華州議員支持德桑提斯。

哈維-波莉亞等人兩面討好，顯示兩陣營幕後角力激烈，也顯示不少共和黨的地方角色擔心得罪任何一方，萬一將來正是這方出頭，恐怕不利自己。

德桑提斯陣營預估，像愛阿華與新罕布夏這樣的初選早期州，屆時一定競爭激烈；目前全國民調，川普仍以55%優勢大幅領先德桑提斯21%，愛阿華州共和黨黨員民調以及新罕布夏州選民調查也都顯示川普領先。