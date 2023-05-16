不再支持「他」 川普前能源部長培瑞 有意參加共和黨總統初選

曾在川普政府擔任能源部長的前德州州長培瑞(右)，宣布不支持川普再競選總統，也考慮在初選挑戰川普。(美聯社)

在川普 政府曾擔任過能源部長的前德州州長培瑞(Rick Perry)，接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，拒絕支持前總統川普再戰2024，甚至不排除自行參選，在共和黨 初選挑戰川普；73歲的培瑞成了最新一位公開表態不支持川普再次選總統的前任川普內閣首長。

曾於2012年、2016年兩度角逐共和黨總統初選的培瑞14日受訪時說，不排除參加2024年總統大選，距離做決定仍有許多時間。被問到是否認為川普應該成為共和黨總統提名人，培瑞回答：「這點我還沒想通。」

2016年共和黨總統初選當中，培瑞曾與川普交手並爆發激辯，川普後來贏得初選。培瑞說：「他可能會再次聽到我的批評。」

培瑞說，參加2012年初選時是等到2011年8月才宣布，「所以現在還有許多時間」。

培瑞從2000年至2015年擔任德州州長，是德州史上在位時間最久的州長。2017年，培瑞獲得川普任命出任能源部長。後來由於吹哨者爆料川普向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodomyr Zelensky)施壓要求調查當時民主黨總統候選人拜登與拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)，培瑞於2019年請辭下台。

培瑞還捲入與川普有關的另一起爭議。

眾院國會調查暴動特別委員會先前在調查過程中發現，培瑞在2020年大選投票日隔天，傳送簡訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，建議梅杜斯在川普落敗的三個州採取「積極策略」，直接推翻當地選民投票結果。

培瑞受訪時表示，簡訊內容屬於「不實訊息」。