聯邦與軍方覓新血 放寬用藥史規定 曾吸大麻無妨

近年美軍已對曾使用大麻的新兵，放寬藥檢的要求。圖為美軍士兵進行操練。(美聯社)

聯邦機關與軍方亟需年輕新血，紛紛放寬求職者曾使用藥物的規定，以免排除大多數潛在雇員或新兵。

紐約時報報導，不久前，找新工作需要驗尿做藥檢，儘管惱人仍普遍被接受。但近年隨著愈來愈多州合法化大麻使用，許多雇主紛紛簡化招募規定。

全國最大雇主聯邦政府原本仍堅持對求職者實施藥檢，而今也受到勞動市場緊縮的考量而大幅放寬藥檢要求。

紐時根據「資訊自由法」(FOIA)要求取得的數據與文件顯示，過去五年來，美軍允許給予3400名首次藥檢未通過的新徵募者一段寬限期，讓這些人複檢。

中央情報局(CIA)與聯邦調查局(FBI)等機構的官員則表示，放寬錄取曾使用大麻的求職者。

今年稍晚，拜登 政府預料會宣布一項重大措施，大幅削減具備維安權限人員的追溯用藥史規定。

民調顯示，超過半數的美國人曾使用娛樂性或醫療用大麻，且絕大多數人認為必須讓大麻合法化 。

38個州和哥倫比亞特區允許藥用大麻，22個州與華府允許合法使用娛樂大麻，但在聯邦法規底下仍屬違法。

眾院 監督委員會民主黨領袖瑞斯金(Jamie Raskin)表示，「我們不想讓半數人都不符合求職資格，數千萬人做過大多數前總統曾做過的事。」

瑞斯金倡議法案，建議廢除檢驗涉及維安權限審查的聯邦職員是否曾使用大麻，形容「這樣排除了大多數人」；不過，一旦受雇，聯邦雇員依然會受限禁用大麻，即便在合法州也不准。

聯邦機關放寬大麻相關的招募政策，但相關規則改變已招致批評。

陸戰隊司令柏格(David H. Berger)上將自2019年3月擔任司令以來，非常關切陸戰隊員普遍用藥的情況。

柏格在陸戰隊報告中寫道，「我依然擔心新進人員濫用藥物的特性，事實是許多徵募者需要藥物規範獲免。」