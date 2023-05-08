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中資北達州建廠惹議 美8軍事基地百哩內 擬禁外企置產

記者張聲肇／綜合報導
聯邦政府新規定，外國人和公司在八個軍事基地百哩內置產，須獲政府批准。圖為南達科他州艾斯沃斯空軍基地，被列入八大敏感基地。(美聯社)
聯邦政府新規定，外國人和公司在八個軍事基地百哩內置產，須獲政府批准。圖為南達科他州艾斯沃斯空軍基地，被列入八大敏感基地。(美聯社)

財政部日前提出新規定，外國人和公司在八個軍事基地百哩內置產，須獲美國政府批准；這些基地涉敏感任務，靠近特別用途領空或訓練路線。

中國阜豐集團計畫在北達科他州大福克斯空軍基地(Grand Forks Air Force Base)12哩外，投資7億元設立玉米加工廠，引發爭議。財政部投資安全處(Office of Investment Security)因此建議由聯邦「外國投資委員會」負責審批類似案件。該委員會有權擋下有國安疑慮的土地買賣，或強迫簽約各方修改合同，以符合國安要求。

北達科他州州長柏根(Doug Burgum)及兩名共和黨籍聯邦參議員何文(John Hoeven)和克瑞默(Kevin Cramer)鑑於反對之聲日大，去年7月就敦請聯邦政府加速批審阜豐投資案。

外國投資委去年9月回覆阜豐說，正在審議本案，還說它無權阻擋這項投資案。空軍表示，計畫中的工廠會對國家安全造成很大的威脅後，投資案最後還是被放棄。

八個「敏感」軍事基地就是大福克斯和另七個，其中3個和B-21隱形轟炸機有關。國防部極力防止中國竊取新一代最先進轟炸機的秘密。B-21可攜帶核子武器，有人無人駕駛皆可出任務。

加州棕櫚谷(Palmdale)空軍第42工廠負責製造六架B-21，還沒完成。南達科他州艾斯沃斯(Ellsworth)和德州戴耶斯(Dyess)這兩個空軍基地將是100架B-21的主要基地。

八大敏感基地還包括聖安東尼的拉克蘭(Lackland)空軍基地和德州德里歐(Del Rio)空軍基地，這兩個都是訓練基地。

愛阿華州的第摩因(Des Moines)愛阿華國民兵聯合總部和亞利桑納州格蘭岱爾(Glendale)的路克(Luke)空軍基地也在「八大」之列。

國防官員解釋說，入選原因除了和B-21有關，靠近特別用途領空，亦即軍事行動或訓練路線附近，也是考慮因素。

兩黨參議員也已提案禁止中、俄、伊朗和北韓人購買美國農地。

投資 北達科他州 德州

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