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美遣返「第42號令」11日過期 墨允續收容4國無證客

編譯陳韻涵／綜合3日電
拜登政府3日宣布與墨西哥達成協議，墨國同意每月接納最多3萬名遭美國遣返的古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉非法移民。圖為執法人員在德州艾爾帕索檢查無證客的物品。(美聯社)
拜登政府3日宣布與墨西哥達成協議，墨國同意每月接納最多3萬名遭美國遣返的古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉非法移民。圖為執法人員在德州艾爾帕索檢查無證客的物品。(美聯社)

前總統川普任內開始、援引美國法典第42卷(Title 42)的新冠肺炎防疫遣返令將於11日結束，拜登政府3日宣布與墨西哥官員達成關鍵協議，解決「前所未有移民潮造成的人道情況」；墨西哥總統同意每月繼續接納最多3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉且遭美國遣返的非法移民。同時對等條件，是美國每月要繼續接受在墨國境內通過面試的3萬名非法移民進入美國。

美國國土安全顧問舍伍德-蘭德爾(Liz Sherwood-Randall)2日與墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)會談後，證實墨西哥將繼續接納美國遣返的古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉移民。此外，墨西哥也將接納來自宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多，在美國有親屬的10萬名無證客，這些人將可在墨西哥合法生活與工作。

美墨在今年1月就達成協議，讓墨國收納進入美國的無證客，在墨國境內進行網上登記與面試，合格者再進入美境，由美方移民法官裁定是否可申請政治庇護。這次在最後關頭達成協議，墨國同意繼續接納美國的無證客，是為拜登政府解套。

此舉接續拜登政府因應美國法典第42卷即將過期所宣布一系列行動，包括在美國南部邊境部署1500名士兵，增加申請成為美國合法公民的新途徑，收緊申請庇護的限制等。 

一名分析師指出，2日的宣布宛如大地震般的變化，預料將賦予拜登政府嚴厲執法工具，不僅驅逐非法移民，也能達到威嚇之效。

2020年起因應防疫公衛考量實施的美國法典第42卷本月11日即將到期，各界預期非法移民數量將顯著增加。

經過磋商，墨西哥總統終於同意美國官員的呼籲，繼續每月接納最多3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉，且遭美國遣返的無證客。

根據在墨西哥尋求庇護者的數據顯示，今年以來，來自海地的移民人數仍以1萬8860人高居各國之首，且多於2022年全年的總和。 

美國移民委員會官員梅爾尼克(Aaron Reichlin-Melnick)推文寫道，「當地現況不會有太大變化，但從法律的觀點來看，這就像是地震般的轉變。在美國歷史上，從來沒有另一個國家大量接收遭美國驅逐的第三國非法移民。」

此外，墨西哥也將接納來自宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多，在美國有親屬的10萬名無證客，這群人將可以在墨西哥合法生活與工作。

非法移民 墨西哥 無證客

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