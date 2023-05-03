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2022年期中選舉 近半選民提前或通訊投票 亞裔與西語裔最多

編譯陳韻涵／綜合2日電
人口普查局2日公布的資料指出，去年的期中選舉有有三分之二的亞裔選民通訊投票或提早投票，比率超過白人及非裔選民。圖為羅德島州一名選民去年11月7日提早投票最後一天走出投票站。(美聯社)
人口普查局2日公布的資料指出，去年的期中選舉有有三分之二的亞裔選民通訊投票或提早投票，比率超過白人及非裔選民。圖為羅德島州一名選民去年11月7日提早投票最後一天走出投票站。(美聯社)

人口普查局2日公布調查數據指出，近半數選民在2022年期中選舉於選舉日之前，利用通訊投票或提早投票，其中又以亞裔和西語裔選民最多。

調查指出，去年有52.2%的合格選民在期中選舉中投票，超越過去20年的紀錄，僅次於2018年的國會選舉的53.4%投票率；此外，去年有超過69%的合格選民登記投票，創下期中選舉20年歷史新高。

共和黨州過去兩年收緊通訊投票或提早投票的規範，但通訊投票或提早投票的選民仍多，遠超過2018年和2014年期中選舉。

此外，在新冠肺炎疫情最嚴重的2020年總統大選期間，更多超過三分之二的美國選民通訊投票或提早投票。

人口普查局數據顯示，2022年期中選舉有三分之二的亞裔選民和將近五分之三的西語裔選民透過通訊投票或提早投票，這樣投票的白人與非裔選民不到一半。

去年造就期中選舉投票率異常高的原因包括，聯邦最高法院將禁止人工流產的決定權下放各州，以及搖擺州選民不再認為2020年大選存在舞弊。

調查指出，52.2%的合格選民在去年期中選舉中投票，超越過去20年的紀錄，僅次於2018年的國會選舉的53.4%投票率；此外，去年有超過69%的合格選民登記投票，創下期中選舉20年歷史新高。

去年未投票的登記選民中，有超過四分之一表示太忙或與課業衝突，其中因此而未投票的亞裔和西語裔登記選民，多於非裔及白人。

登記選民為投票的第二常見原因則是「沒興趣」、「不差我一票」，超過17%的選民在去年期中選舉中如此認為，比2018年增加超過兩個百分點，若就種族區分，白人與西語裔選民比亞裔、非裔選民還多。

科羅拉多州的登記選民投票率為全美最高(95%)，科羅拉多州、俄勒岡州和華盛頓州則有超過95%選民提早投票或通訊投票。 

西維吉尼亞州的登記選民投票率為全美最低(61.4%)，阿拉巴馬州的提早投票或通訊投票率最低(3.6%)。

前總統及其盟友宣揚2020年大選舞弊後，共和黨州基於為戶選舉公正的名義，持續收緊投票規範，但民主黨議員及投票權活躍人士則指前者基於陰謀論剝奪選民權力，尤其是年輕人和弱勢族群。

部分共和黨州禁止24小時投票所和得來速投票，對通訊投票的票箱限制更嚴格，甚至減少設置這類票匭。

通訊投票 期中選舉 亞裔

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