南韓總統尹錫悅白宮高歌「美國派」 拜登驚喜「不知你會唱歌」

白宮國宴上，南韓總統尹錫悅(中)清唱了美國搖滾經典「美國派」，博得滿堂彩，拜登總統(左)將一把有詞曲原作者唐麥克林親筆簽名的吉他，送給了笑容滿面的尹錫悅。(路透)

南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)26日晚間在白宮 國宴上，演唱了他最喜歡的歌曲「美國派」(American Pie)，搶盡鋒頭；拜登 總統大讚貴賓的音樂實力，說自己「一丁點也不知道」尹錫悅會唱歌，然後當場贈送尹錫悅一把由「美國派」詞曲原作者唐·麥克林(Don McLean)親筆簽名的吉他。

尹錫悅24日抵達華府展開為期六天的國事訪問，並慶祝美韓建交70周年。26日尹錫悅與拜登達成並宣布應對北韓核威脅的協議，當晚參加白宮國宴並聆賞音樂匯演活動，當場即興高歌，驚艷全場。他27日另在國會聯席會議發表演說。

200多位賓客在國宴上欣賞了三位百老匯 明星Lea Salonga、Norm Lewis和Jessica Vosk演唱五首經典百老匯歌曲集錦；最後一曲唱畢，第一夫人吉兒請三位歌手再唱一首尹錫悅最愛的歌曲，美國創作歌手唐·麥克林譜寫的「美國派」。

聽完這首歌之後，美韓兩位元首站在台上交談，翻譯透露這首美國民謠搖滾經典是尹錫悅求學時期的最愛。拜登當場力拱尹錫悅：「我們想聽你唱這首歌。」尹錫悅毫不猶豫地拿起麥克風，清唱了一分多鐘，贏得包括女星安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)等所有現場賓客熱烈歡呼、起立鼓掌。

拜登顯然有備而來，對尹錫悅說：「我知道你也喜歡吉他。」然後將一把有唐麥克林親筆簽名的吉他，送給了笑容滿面的尹錫悅。拜登還摟著尹錫悅說：「大家看到的是我們下一次國宴時的娛樂節目。」

兩位國家元首搏感情，氣氛至此達到最高點。

「美國派」1972年榮登告示板排行榜(Billboard)榜首，並傳唱至今，成為美國流行文化和軟實力的象徵。

根據唐麥克林官網解析，他創作的「美國派」帶有部分傳記色彩，呈現了唐麥克林1950年代中期到60年代末的生活故事，同時記錄了那些年流行音樂和政治的演變。