拜登年齡成爭取連任焦點 這位潛在對手估他活不到第二任期結束

總統拜登 25日正式宣布爭取連任,以80歲高齡投入激烈的競選活動。共和黨 總統初選參選人海理(Nikki Haley)相隔一天上節目受訪時,就把矛頭對準他的年齡,預測拜登不會活到第二任期結束。

商業內幕報導,曾擔任美國駐聯合國大使與南卡 羅萊納州州長的海理26日上福斯新聞節目「America Reports」受訪時說,「我認為,我們都可以非常明確,並且就事論事地說,如果你把票投給拜登,就真的在指望賀錦麗總統」。

海理向主持人解釋,「因為,他會撐到86歲的想法,並非我認為有可能發生的事情」。

今日美國報與NPR報導,拜登當天跟南韓總統尹錫悅舉行聯合記者會時,也談到了外界對年齡的關注,指美國人民將能夠自行決定他是否具備連任總統所需的條件。他告訴提問的記者,「關於年齡,我甚至不能說我猜我有多老了,我甚至不能講數字,我沒注意到」。

拜登接著表示,「人們將要知道的其中一件事情是,他們會看到一場比賽,他們將判斷我有沒有具備」。

