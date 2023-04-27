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拜登年齡成爭取連任焦點 這位潛在對手估他活不到第二任期結束

編譯周辰陽／即時報導
總統拜登（左）與副總統賀錦麗。資料照片。（美聯社）
總統拜登（左）與副總統賀錦麗。資料照片。（美聯社）

總統拜登25日正式宣布爭取連任，以80歲高齡投入激烈的競選活動。共和黨總統初選參選人海理（Nikki Haley）相隔一天上節目受訪時，就把矛頭對準他的年齡，預測拜登不會活到第二任期結束。

商業內幕報導，曾擔任美國駐聯合國大使與南卡羅萊納州州長的海理26日上福斯新聞節目「America Reports」受訪時說，「我認為，我們都可以非常明確，並且就事論事地說，如果你把票投給拜登，就真的在指望賀錦麗總統」。

海理向主持人解釋，「因為，他會撐到86歲的想法，並非我認為有可能發生的事情」。

今日美國報與NPR報導，拜登當天跟南韓總統尹錫悅舉行聯合記者會時，也談到了外界對年齡的關注，指美國人民將能夠自行決定他是否具備連任總統所需的條件。他告訴提問的記者，「關於年齡，我甚至不能說我猜我有多老了，我甚至不能講數字，我沒注意到」。

拜登接著表示，「人們將要知道的其中一件事情是，他們會看到一場比賽，他們將判斷我有沒有具備」。

拜登 南卡 共和黨

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