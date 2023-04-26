拜登宣布拚連任 共和黨出奇招推「事實查核」網站對付

美國總統拜登。 （美聯社）

拜登 總統今天宣布將在2024年大選爭取連任，對手共和黨 祭出令人意想不到的怪招來對付他，就是推出一個網站對他做「事實查核」。

法新社報導，此舉凸顯出民主、共和兩黨都在猛力用所謂「事實查核」的方式來打擊對手。分析家認為，這類打擊不實訊息的網站原本沒有黨派色彩，兩黨這種作法恐將破壞民眾對這類網站的信任。

共和黨全國委員會（Republican National Committee, RNC）推出factcheckbiden.com網站，專門用來即時揭露該黨所謂「拜登的謊言」。

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）在聲明中說：「共和黨全國委員會將持續追究拜登該為他的謊言所負的責任，2024年11月（大選）時，美國人民同樣也會。」

這個網站恰在民主黨的拜登宣布競選連任前一天推出。拜登可能和共和黨前總統川普再次對決。

川普的共和黨支持者在社群媒體 上大肆宣傳，稱這個網站是「最不受拜登政府歡迎的新網站」。

這個網站似乎在推廣共和黨的論點，大量的發文把事實查核和個人觀點混在一起，而這是真正專業的事實查核人員會極力避免的。

拜登的言論被標記為「個人的謊言」、「編造的故事」，還有一個例子是被標為「非常、非常奇怪的謊言」。

紐約大學（NYU）社群媒體與政治研究中心（Center for Social Media and Politics）主任塔克（Joshua Tucker）告訴法新社，這聽起來就像是個非常標準的競選戰術，即建立一個網站來就對手的言論作「事實查核」。

塔克又說，他很懷疑主流媒體會把共和黨全國委員會對拜登做「事實查核」的網站和無黨派色彩或專業的事實查核網站搞混。