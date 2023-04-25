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傳言成真 白宮內政首席顧問萊斯下個月將離職

記者顏伶如／綜合報導
曾任駐聯合國大使的白宮內政顧問萊斯，將於5月底離職。(路透)
曾任駐聯合國大使的白宮內政顧問萊斯，將於5月底離職。(路透)

白宮24日表示，國內政策首席顧問萊斯(Susan Rice)下個月將離職。

外交政策專家出身的萊斯，自從拜登總統上台以來便掌理白宮國內政策會議(Domestic Policy Council)，協助聯邦部會之間針對各式各樣議題協調統合，包括經濟流動性、健保、槍枝管控、移民等。白宮官員說，萊斯最後的上班日是5月26日。

拜登發表聲明感謝萊斯的貢獻，並說「沒有人比萊斯更有能力、能有決心要為美國人民把重要事務完成」。

拜登在聲明中稱讚萊斯在健保政策方面的工作成果，包括為老年人降低處方藥品價格。

萊斯在推特發文表示：「對於我們能夠一起為美國人民達成使命感到非常榮幸」。

知情人士說，白宮西廂某些人士認為，白宮秘書倪拉‧譚頓(Neera Tanden)可能是萊斯離職後的繼任人選。萊斯可能離職的消息在媒體已經流傳數月。

萊斯在前總統歐巴馬任期之初曾任美國駐聯合國大使，後來在歐巴馬連任之後轉任國家安全顧問，期間與當時的副總統拜登密切合作，兩人經常在每日情資簡報會議上碰面。

2020年大選期間，拜登陣營一度考慮延攬萊斯出任拜登的競選搭檔。新舊政府移交期間則有消息傳出，萊斯是拜登考量中的國務卿人選之一。

萊斯掌理白宮國內政策會議的人事案並不需要通過參院通過，如果出任內閣其他職務，任命案則必須在參院過關，一般預料，萊斯在歐巴馬任內的外交政策表現，可能成為共和黨籍參議員批評重點。

2012年美國駐利比亞班加西市(Benghazi)領事館遭受攻擊，美國大使及三名美國人遇害，萊斯在事發之初以「極端份子隨意攻擊」定調，而不是恐怖份子的預謀行動，結果引起共和黨抨擊。

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