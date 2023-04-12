我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房市復甦…房貸利率連5周下跌 房貸申請增7.8%

受夠南加路面坑洞 阿諾親自修路 洛杉磯市府尷尬了

被起訴後首度受訪 川普：絕不退選、法庭員工為我掉淚

記者顏伶如、編譯陳韻涵／即時報導
前總統川普在因「封口費」案被起訴後11首度接受專訪表示，就算被定罪，他也不會退出2024年選舉。(路透)
前總統川普在因「封口費」案被起訴後11首度接受專訪表示，就算被定罪，他也不會退出2024年選舉。(路透)

前總統川普遭到「封口費」案起訴後首度接受媒體專訪表示，就算被定罪也不會退出2024年選舉。川普受訪時表示，曼哈頓法庭員工掉淚並向他道歉；他還偏離主題讚揚獨裁者俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平，並稱讚民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)。

在11日晚間播出的專訪中，福斯新聞網(Fox News)黃金時段主播卡爾森(Tucker Carlson)詢問川普：「有沒有什麼可能出現的司法狀況，能夠說服你退選？如果你因為紐約的案子遭到定罪，你會退選嗎？」

川普回答：「不會，我絕不退選，這不是我的風格。我不會那麼做的。」

川普受訪時表示，曼哈頓法庭的員工「很棒，當我抵達形同監獄的法院，他們幫我登記，我告訴你，很多人在哭」。

他說，「那是個冷酷無情的地方，他們在哭，真的在哭，他們說抱歉」。

川普話鋒一轉，稱讚起中俄領袖，形容習近平「傑出」，而普亭「非常聰明」，並暗示他擔任總統期間避免中俄領袖入侵鄰國。

川普稱普亭「愛」烏克蘭，「認為烏克蘭是俄國的一部分」，揚言若入侵烏克蘭將會「很難看」；川普表示，習近平對台灣也是如此，「我告訴他，你不能去台灣，不行，不能做」，否則會有「非常強烈的回應」；另外，川普透露他與北韓領導人金正恩依然「處得很好」。

川普接著提及紐森，說道「我當總統時跟紐森處得很棒，他總是對我很好，說了很多很棒的事」；川普強調紐森人很好，「這也是我無法攻擊他的原因，因為他對我太好了」。

紐森努力經營全國形象，外界期待他角逐2024年大選的民主黨初選提名。

川普在訪問中對卡爾森說，對於拜登總統會不會角逐連任抱持懷疑態度。

拜登迄今都未正式宣布競選連任，但他10日接受國家廣播公司(NBC)主播羅克(Al Roker)訪問時說：「我打算參選，可是我們還沒有準備要宣布。」

卡爾森詢問川普是否認為拜登會尋求連任，川普回答表示，就連羅克在訪問中提問的簡單問題，拜登都沒辦法提供讓人信服的答案。

川普說：「我觀察他就像你觀察他一樣。我覺得這話讓我來說其實不妥，但我看不出來他怎麼能參選。」

現年80歲的拜登若贏得連任，2025年宣誓就職時將以82歲創下最高齡美國總統的紀錄。川普2017年宣誓就職時年齡為70歲，超過1981年宣誓就職時69歲的雷根(Ronald Reagan)總統以及1841年宣誓就職時68歲的哈里遜(William Henry Harrison)總統。

遭到34項重罪起訴的川普上周在紐約過堂，他涉嫌在2016年大選之前付「封口費」給緋聞對象丹尼爾斯(Stormy Daniels)，以免婚外情曝光。川普多次否認有婚外情，並且反批曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)調查「封口費」案是出於政治動機。

根據紐約州州法，意圖詐騙、犯罪而偽造商業紀錄屬於重罪。川普遭控的所有罪名，每項都面臨最高四年有期徒刑。

川普 拜登 紐森

上一則

女子人行道上吸毒 突脫褲生孩子…路人看傻 忙幫接生

延伸閱讀

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
遭刑事指控後現身主流媒體 川普：2024「絕不退出」選到底

遭刑事指控後現身主流媒體 川普：2024「絕不退出」選到底
巴維理談封口費案：濫用檢察權 密件案才是「真威脅」

巴維理談封口費案：濫用檢察權 密件案才是「真威脅」
變英雄？ 川普庭訊變廣告噱頭 黨內支持度58%領先

變英雄？ 川普庭訊變廣告噱頭 黨內支持度58%領先

熱門新聞

肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌，失控在車上飆罵並爆粗口，全程遭學生錄下並放上網路，沒想到反而獲得網友一片讚揚。（取材自推特）

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

2023-04-06 07:26
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
圖為余月作案時的視頻截圖。(截屏自KION畫面）

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

2023-04-07 09:28

超人氣

更多 >
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚