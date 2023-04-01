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民主黨參議員費特曼憂鬱症出院 4月中重返議會

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
美國民主黨聯邦參議員費特曼的辦公室表示，數週前住院治療憂鬱症的費特曼已經出院，並且將於4月中旬返回參議院工作。 （美聯社）
美國民主黨聯邦參議員費特曼的辦公室表示，數週前住院治療憂鬱症的費特曼已經出院，並且將於4月中旬返回參議院工作。 （美聯社）

民主黨聯邦參議員費特曼（John Fetterman）的辦公室今天表示，數週前住院治療憂鬱症的費特曼已經出院，並且將於4月中旬返回參議院工作。

路透報導，費特曼的辦公室在聲明中引述一名醫師表示，費特曼的憂鬱症如今已經緩解。

費特曼去年11月期中選舉翻轉了原本由共和黨掌握的席位。他若重返參院，對民主黨人來說將是好消息，因為民主黨目前在參院僅以51席對49席勉強掌握多數。

費特曼2月中入住華盛頓地區一家醫院治療臨床憂鬱症。他在勝選前幾個月也發生一場幾乎致命的中風

根據費特曼辦公室聲明引述的醫師說法，費特曼入院時有嚴重的憂鬱症症狀，包括精力低落、缺乏動力、寡言、睡眠不佳、思考與行動緩慢、有罪惡感和無價值感，但並無自殺念頭。

醫師威廉森（David Williamson）指出，費特曼在住院前的8週期間症狀惡化，他停止進食、只吃流質食物，造成他血壓低落。

不過威廉森表示，費特曼在治療過程中病況改善，他的睡眠恢復，也開始好好進食；但他同時被診斷出有輕度到中度聽力喪失，因此裝上助聽器。

原本擔任賓州副州長的費特曼以他的進步派立場成為全美知名人物。他去年5月中風後，便一直有表達與理解能力問題。

然而費特曼的辦公室今天指出，他在治療憂鬱症過程中與言語及語言專家一同訓練，因此表達能力也已經改善。

憂鬱症 民主黨 中風

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