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2002年授權白宮攻伊拉克 參院撤銷對外宣戰權擬回歸國會

記者張聲肇／綜合報導
2003年4月9日，美軍成功攻入巴格達，一名陸戰隊員以星條旗蒙住伊拉克獨裁領袖胡森雕像的頭部。如今，參院表決通過撤銷當年授權白宮揮軍入侵伊拉克的決議。(美聯社)
2003年4月9日，美軍成功攻入巴格達，一名陸戰隊員以星條旗蒙住伊拉克獨裁領袖胡森雕像的頭部。如今，參院表決通過撤銷當年授權白宮揮軍入侵伊拉克的決議。(美聯社)

聯邦參院29日以66對30票通過決議，撤銷2002年授權白宮揮兵入侵伊拉克，以及1991年發動波灣戰爭的決議，這表示國會有意從總統手中拿回對外宣戰權；這項決議案將送交眾院表決。

當時小布希總統以伊拉克獨裁者胡森(Saddam Hussein)擁有大規模殺傷性武器為由，發動伊拉克戰爭，導致伊拉克軍民傷亡數十萬人，美軍陣亡近5000人；由於理由太牽強，至今仍有很多人認為，當時國會授權總統派兵入侵伊拉克，是個錯誤。

多年來積極領銜提案的維吉尼亞州民主黨參議員肯恩(Tim Kaine)說，「本院太倉促做成戰爭的決定，結果釀成重大的後果」。

眾院也通過同樣的決議，也不會影響美國目前的海外駐軍態勢，不過兩黨越來越多議員都想把出兵和部署軍力的權力收歸到國會，甚至連部分20多年前贊同入侵伊拉克的議員都承認，當初是錯誤的決定。

參院多數黨領袖舒默說，「美國人希望看到中東無盡的戰爭結束」，而要把這段衝突的痛苦歷史完全拋諸腦後，就有必要通過撤銷授權的決議。

投贊成票的包括20名共和黨籍參議員。他們的理由是，這樣才能防止日後對外發動戰爭的權力遭濫用，同時強化伊拉克如今是美國戰略夥伴的事實。反對撤銷的議員則認為，廢止同意政府用兵的授權，會予人美國衰弱的印象，何況美國在中東仍面臨不少敵對勢力。

共和黨參院領袖麥康諾說，「我國的恐怖分子敵人可沒有放鬆他們對我們發動的戰爭」、「派兵駐外，置三軍將士於險境，我們就要盡量提供一切戰備所需以及法律授權。」他因在家療傷，沒參與投票。

眾院是否會跟進撤銷這兩場戰爭的授權決議，有待觀察。兩年前，有49名共和黨眾議員贊同民主黨類似的提案。議長麥卡錫雖然當時反對，如今似乎傾向贊同。外交委員會主席麥考爾(共和黨，德州)主張用有別於「廢止」的辦法解決這問題，但具體建議目前不詳。

共和黨 眾院 參院

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