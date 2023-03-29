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民主黨逾百名眾議員聯名 促勿拘留無證客家庭

記者胡玉立／綜合報導
100多位民主黨國會議員聯名致函拜登總統，針對行政部門研議恢復羈押非法入境的無證移民家庭，表達「嚴重關切」。(美聯社)
100多位民主黨國會議員聯名致函拜登總統，針對行政部門研議恢復羈押非法入境的無證移民家庭，表達「嚴重關切」。(美聯社)

繼19位民主黨聯邦參議員26日聯名致函拜登總統後，100多位民主黨聯邦眾議員也在28日聯名致函拜登，針對行政部門研議恢復羈押非法入境的無證移民家庭相關報導，表達「嚴重關切」；他們敦促拜登政府，「堅持不羈押家庭成員和兒童的承諾，莫重回過去殘酷政策」。

國會兩院民主黨人相繼發出類似信函，顯示民主黨內對於聯邦政府持續考慮此措施，日益沮喪不安。國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)28日在參院聽證會表示，政府「尚未決定」是否恢復拘留無證客家庭。

26日，包括參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在內的19名民主黨參議員致信拜登，稱拘留無證移民家庭「無效且不人道」。28日，100多名民主黨聯邦眾議員發信表示，「拘留兒童的危害，顯而易見」；信中概述拘留對兒童可能造成的心理創傷，鼓勵採取替代方案，追踪無證移民家庭、協助他們遵守法庭案件要求。

紐約時報最早在3月6日報導，疫情期間由川普政府宣布的美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定即將到期，拜登政府開始考慮恢復拘留非法移民家庭並推出一系列新的邊境政策；報導指出，拜登政府雖尚未拍板定案，但此轉變將是拜登政策大轉彎。新聞網站Axios隨後引述消息人士報導，官員在研究一系列構想，但不考慮長期拘留家庭成員。

第42卷防疫遣返令自2020年3月實施以來，以擔憂新冠疫情為由，允許當局在邊境直接驅逐非法移民和尋求庇護者，次數逾260萬次。

今年1月，政府推出針對委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴和海地移民的新政策，試圖跨越邊境人數有所下降。但邊境議題仍是國會共和黨繼續調查和批評拜登政府的焦點；不過，共和黨議員最近集中關注的是西南邊境合法入境點走私毒品芬太尼(fentanyl)激增問題。

移民家庭 拜登 民主黨

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