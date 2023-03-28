封口費案恢復審理 川普策略：抹黑檢察官、拖延調查、鞏固基本盤

川普重要盟友，八卦報紙「國家詢問報」母公司「美國媒體」前任執行長派克27日出席大陪審團會議後，被記者拍攝到搭車離開曼哈頓地區法院。(路透)

曼哈頓大陪審團27日恢復審理前總統川普 涉嫌在2016年大選期間支付緋聞對象「封口費」案，美聯社報導指出，八卦報紙「國家詢問報」(National Enquirer)母公司「美國媒體」(American Media Inc，AMI)前任執行長派克(David Pecker)27日被媒體發現出席大陪審團會議。

美聯社報導，大陪審團何時將表決是否起訴川普，目前無法確知。

報導指出，派克是川普重要盟友，數周前就被媒體拍到出席大陪審團會議，27日再次現身同一處大陪審團開會地點，可見派克證詞是檢方對川普提出犯罪起訴的取決關鍵。

大陪審團上次聽取證詞是20日，川普陣營律師卡斯特洛(Robert Costello)出席作證。

派克在「封口費」案調查當中具有重要角色，因為「美國媒體」私下協助川普競選團隊付給「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)15萬元買斷她與川普緋聞的報導版權，卻不發表，避免川普婚外情在2016年大選期間曝光。

聯邦檢察官 已於2018同意不會對「美國媒體」提出刑事起訴。派克後來便離開了「美國媒體」。

華爾街 日報分析，川普面對正在進行中的多項犯罪司法調查，因應策略是：抹黑檢察官、拖延調查、集結共和黨基本盤支持。川普聘有多位辯護律師，經常輪流上場，但律師團隊顯然沒有固定的主帥，而是川普自己擔任「隊長」。

已經宣布將再次參加2024年總統大選川普，最快在本周之內可能因為曼哈頓檢察官對「封口費」案的調查而遭到起訴。

川普卸任後擅自將機密檔案攜出白宮帶到佛州住所一案，正由特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查中，川普律師柯可蘭(Evan Corcoran)24日在聯邦大陪審團前作證三個多小時。

華爾街日報報導，消息人士說，川普律師團、顧問團之間對於辯護策略似乎沒有協調，律師團隊甚至內鬥不斷，成員意見不和而流動率頻繁。