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防晶片技術落中俄 商務部再加設護欄

記者張聲肇／綜合報導

商務部21日公布進一步緊縮晶片技術落入中俄等對手的措施，限制獲政府520億元「半導體製造與研究基金」補助的廠商，不得到中、俄、北韓、伊朗等國投資擴產，也不得和這種國家的業者和研究機構等合作研發或共同申請技術專利。

受限的晶片是「目前這一代和成熟製程可以用在量子電腦、雷射產品與環境、特殊軍事用途」的晶片，某些對國家安全很重要的晶片，雖然不屬於大於28奈米製程的產品，也在嚴限之列。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)說，這是確保美國在未來幾十年「領先對手國」的護欄。

商務部計畫6月底起，接受390億元半導體生產補助金的申請，同一法源也給予新建晶片廠的公司25%投資抵減稅務優惠，總值達240億元。

去年10月，美國已經限制全球使用美國設備的晶片製造商出售某些半導體晶片給中國，目的就是要延緩北京的科技與軍事進展。

政府去函高端工具廠商如KLA、Lam研究公司和應用材料公司(Applied Materials Inc)，禁止它們賣可以製造高端晶片的設備給100%中國控股的企業。

商務部21日強調，將整合記憶晶片的技術禁運門檻和晶片法的國安護欄，把邏輯晶片的限制門檻定得比一般出口管制還高，進一步強化上述管制措施。

晶片 商務部 投資

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