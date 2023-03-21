駐舊金山領館遭示威者闖入破壞 印度提外交抗議

印度分離主義分子20日闖入印度駐舊金山領事館滋事。（美聯社）

印度 分離主義分子昨天闖入印度駐舊金山 領事館滋事，砸毀門窗，印度政府已向美國提出外交抗議，要求美國善盡保護外國使領館的義務。

根據印度媒體「印刷報」（The Print）報導，可疑「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）支持者昨天清晨在印度駐舊金山領事館門口潑灑易燃體企圖縱火，幸未成功，領事館人員立即將事件通報舊金山警方。

卡利斯坦運動尋求在印度西北部的旁遮普地區，建立名為「卡利斯坦」的獨立國家。

報導稱，數小時後，這批印度僑民在館區插上「卡利斯坦」旗，但被館員拔除，示威者於是闖入印度駐舊金山領事館，動手砸毀門窗，一名館員受傷。

印度外交部昨晚發布聲明，稱已與美國駐新德里大使館代辦「會面」，傳達了對事件的「強烈抗議」，同時「提醒」美國政府應善盡保護外國使領館及外交使節的義務。

聲明稱，印度政府要求美國採取適當措施，防止類似事件再次發生。

數日前，印度駐倫敦高級專員署也遭印度分離主義分子包圍，有人還攀上陽台試圖拆下印度國旗。印度外交部為此「傳召」了英國 駐印度外交官，對英國政府未善盡保護印度駐館表達「強烈抗議」。

印度外交部對英國政府的措詞顯然更為強烈，使用了「傳召」兩字。

這兩起示威及暴力事件顯然與印度政府最近激進分離組織「旁遮普繼承者」（Waris Punjab De）有關。

「旁遮普繼承者」首腦辛赫（Amritpal Singh）是「卡利斯坦運動」的支持者，他經常發表顛覆性言論，2月還率眾包圍旁遮普省（Punjab）的一座警察局。

印度警方上週六開始追緝辛赫及他的支持者，迄今已有逾百人被捕，目前辛赫仍然在逃。

不只是在倫敦和舊金山，辛赫的支持者近日也在華盛頓和坎培拉發動示威。網上已出現陰謀論，聲稱可能有國家在背後唆使這些騷亂，企圖迫使印度在俄烏戰爭中向西方陣營靠攏。