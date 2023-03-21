共和黨金主拉薩洛涉買春少女受審 明州共和黨主席卡納漢牽連下台

拉薩洛。(美聯社)

共和黨 知名金主拉薩洛(Anton "Tony" Lazzaro，見圖，美聯社)被控在2020年時，與五名年齡分別為15歲和16歲的未成年青少女，進行性交易等七項罪名，並將於21日出庭受審；此案還連帶導致明尼蘇達州共和黨主席珍妮佛‧卡納漢(Jennifer Carnahan)下台。

共同被告瑟拉‧梅迪納(Gisela Castro Medina)，曾任聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)共和黨分會主席，在去年對兩項罪名認罪，並與檢方合作，將出庭指控拉薩洛。根據起訴書，拉薩洛與梅迪納兩人在2020年5月於一個包養網站上認識，合作引誘15歲和16歲女孩與他發生性關係，換取現金和貴重物品；拉薩洛支付給梅迪納的費用也遠超過5萬元，其中包括了她的學費、校外公寓和汽車。

不過拉薩洛堅稱自己是無辜的，稱政府的指控出於政治動機。女發言人貝蒂森(Stacy Bettison)指出，「他並非是唯一認為美國司法部 起訴在政治化的人。近期包括參院司法委員會在內有許多人，都擔憂司法部長加蘭德(Merrick Garland)透過積極調查共和黨和保守派人士來將司法部政治化的情況。」

檢察官強調這是一起性交易案件，檢辯雙方都沒有傳喚政治人物做證人。

珍妮佛‧卡納漢是美國眾議員 哈格多恩(Jim Hagedorn)的遺孀，與拉薩洛在2016年競選失敗後成為朋友。拉薩洛在2017年支持卡納漢成為州黨部主席。

雖然對拉薩洛的指控在2021年8月公開前，卡納漢否認知道拉薩洛的不法行為，並譴責了拉薩洛的行為。但拉薩洛被捕一事仍激起黨內活動人士的不滿，針對卡納漢指控也隨之浮出水面，說她營造了有毒職場環境，濫用保密協議來打壓批評者。卡納漢在一周後辭職。