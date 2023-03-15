不挺賀錦麗續任拜登助手競選連任？華倫改口全力支持

民主黨籍麻州聯邦參議員華倫。(路透)

麻州聯邦參議員華倫 (Elizabeth Warren)日前受訪時聲稱，將不支持拜登 總統2024年與現任副總統賀錦麗 (Kamala Harris)搭檔競選連任後，賀錦麗拒絕接聽華倫電話，民主黨兩女將的關係陷入冰點。

現任副總統賀錦麗。(美聯社)

華倫1月接受「波士頓公共廣播電台」(Boston Public Radio)專訪時，拒絕支持賀錦麗擔任拜登競選連任的副手。

該廣播主持人問華倫，拜登若爭取連任，賀錦麗是否應為他的副手。

華倫答道，「我認識賀錦麗很久，從她擔任(加州)檢察長就熟識，那時我還在教書，我們曾共同解決住房危機，我們相識很久了。但我感覺，拜登需要一個團隊，雖然我不想暗示他們有問題，但他們真的有問題」。

事後，華倫兩度致電賀錦麗道歉，但賀錦麗不接電話也未回電。

華倫接受GBH新聞訪問後，發布聲明表態全力支持拜登與賀錦麗的搭檔組合。她說：「我全力支持正、副總統一起競選連任，絕無二心，他們是很棒的團隊。」

有線電視新聞網(CNN)報導，華倫已與賀錦麗的幕僚長洛林‧沃爾斯(Lorraine Voles)聯絡上，CNN主播潔思敏‧萊特(Jasmine Wright)與多維爾(Edward-Isaac Dovere)指出，「華倫的評論讓賀錦麗的幕僚感到挫折，副總統從未獲得她應有的尊重與支持。華倫的話更傷人，因為拜登2020年參選時曾考慮選華倫當副手」。

許多民主黨領導階層同僚擔心，華倫的負面評論會造成「政治問題」。

一位民主黨地區主席據信告訴媒體說，賀錦麗「可能是負擔，也可能提供幫助，但你們最好支持她，因為她不會被淘汰」。

民主黨募款人摩根(John Morgan)2月曾告訴「紐約時報」說，賀錦麗的弱點「將成為反拜登人士的攻擊武器，她除了陪同出席典禮的作用，我想不出她有何政績」。