麥康諾傷癒出院 轉入復健中心 參院開議將缺席

跌倒受傷的共和黨參院領袖麥康諾13日出院。(路透)

上周在華府出席活動時摔倒住院的共和黨參院 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)13日出院，他的發言人波普說，他將轉入復健中心，接受物理治療，預定一、兩周後返家。

波普說，麥康諾8日不慎跌倒，醫生檢查出肋骨有輕微裂傷，腦震盪恢復得很好，需繼續復健，代表14日參院開議時，他無法出席。

1984年首度代表肯塔基州出任參議員的麥康諾現年81歲，一名前助理說，麥康諾入院治療後，急著要出院。幾位知悉麥康諾狀況的參議員說，麥康諾「精神很好」。

麥康諾是近幾周內第三位住院的參議員，先是民主黨 的費特曼(John Fetterman，賓州)因憂鬱症入院治療，另一位民主黨籍加州女性參議員范士丹(Dianne Feinstein)因帶狀皰疹住院，現已出院。

麥康諾2007年起任共和黨參院領袖，任期超過歷屆領袖。2015到2021，他是參院多數黨領袖，2021迄今，任少數黨領袖。

即使民主黨在參院有些微票數優勢，民主黨也經常批評他，但拜登政府要提高債限時，可能要借重他善於妥協、折中的協調專長。美國政府受困於31.4兆元的舉債上限，眾院是共和黨占多數席次，若無法提高債限，可能最快入夏就會有違約的危機。