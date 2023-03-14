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上千無證客衝美墨邊境 闖入德州聽信謠言「暫時開放」

編譯陳韻涵／綜合13日電
手持警棍和鎮暴盾牌的聯邦海關及邊境保護局執法人員，架起鐵絲網和路障，試圖阻擋大批無證客越境衝進美國。(路透)
手持警棍和鎮暴盾牌的聯邦海關及邊境保護局執法人員，架起鐵絲網和路障，試圖阻擋大批無證客越境衝進美國。(路透)

至少1000名無證移民12日下午自墨西哥華雷斯市(Juarez)以徒步奔跑方式，跨越連接美墨陸路邊境的北帕索國際大橋(Paso del Norte Bridge)，爭先恐後進入德州艾爾帕索(El Paso)。

這些上千來自委內瑞拉的無證客是因為政庇預約的程式出狀況，加上在華雷斯市生存情況奇糟，聽到謠言稱美墨邊境「暫時開放」，遂如水銀瀉地般湧上大橋。新聞影像顯示，這群「搶灘」群眾大多來自委內瑞拉，成員包括各年齡層，以年輕人居多，但也不乏婦孺；不少人高舉雙手揮舞，鼓勵後方民眾邁進。

另一段影像顯示，這群無證移民奔向「自由之地」(Land of  the Free)時，橋上的路標以西班牙文寫著「旅途快樂」(Feliz Viaje)。

其中一名無證客稱，美國政府(海關及邊境保護局)設計的手機應用程序(App)「CBP One」根上就上不去，無法預約政庇，加上多數人身無分文，買不起手機和網路費，情緒非常不滿。後來在12日在臉書上看到有圖片顯示慶祝「移民日」，邊界開放，所以大家馬上行動向邊界邁進。

每日郵報Daily Mail(Daily Mail)報導，另有畫面顯示，成群無證客聚在史丹頓橋(Stanton Bridge)與美洲大橋(Bridge of the America)橋面上，有些人看著河對岸的人潮奔向美國夢，另有人也想衝撞聯邦海關及邊境保護局(CBP)執法人員；大批CBP探員持警棍與鎮暴盾牌守在橋的北端。

這些畫面來自橋上的多台即時攝影機，當局藉此作為觀察現場狀況與調度地面警力的依據；CBP當天加派人力阻止混亂，墨西哥軍方則試圖在大橋南端阻止發生騷亂。

CBP採取強硬措施，擺出鐵絲網與混凝土路障，北帕索國際大橋北向道路暫停通行，在下午１時左右封閉邊界，到下午６時，等無證客人潮退去後，才重新正常開放。官員表示，這一大群無證移民逼近國境邊界，「構成大規模入境威脅」。

福斯新聞(Fox News)數據顯示，CBP探員在2022會計年度處理超過230萬名無證移民，2023的數據已經快要刷新紀錄。

滯留美墨邊境城市馬塔莫羅斯(Matamoros)，有高達10萬無證移民，許多移民每天天未亮就急著上網登錄「CBP One」，搶著預約每日僅700至800個申請名額，而且短短五分鐘就額滿。

移民 美墨邊境 CBP

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