背叛承諾？ 拜登擬准阿拉斯加北坡鑽油

拜登總統擬批准一項位在阿拉斯加州北坡「國家石油儲備區」的原油鑽探計畫。(美聯社)

知情人士透露，拜登 正打算批准一項龐大、斥資80億元的原油鑽探計畫，地點在阿拉斯加州北坡(North Slope)，對氣候影響極大；阿州國會議員及石油 公司總裁極力向白宮施壓，指拜登自己都呼籲石油業增產，以穩定因俄烏戰爭而波動劇烈的油價，故應批准。

紐約時報報導，但這項鑽油提議也刺激到年輕選民及氣候活躍人士，他們當中很多人出力讓拜登當選總統；若是拜登決定批准，會被視為背叛他把國家帶離化石燃料的承諾。

這項提議中的國家最大石油計畫如獲得批准，代表政府處理化石燃料開發，手法出現重大轉折。各級法院及國會都強迫拜登，別死硬遵守「不准在聯邦土地鑽油」、停止一些有限的油氣租賃之競選承諾。「柳樹」(Willow)計畫是拜登少數自由批准的石油開發案之一，沒有法院或國會強制。

康菲公司(ConocoPhillips)打算在「國家石油儲備區」(NPR)開闢柳樹計畫，當地占地2300萬畝，距北極圈200哩。儲備區上沒有道路，是全國最大一塊原始開闊地。

政府雖略微減少康菲公司要求的鑽油場址，由五個減為三個，但柳樹計畫仍是全國最大的石油開發新計畫，預計未來30年產出6億桶原油。

聯邦評估發現，這些石油將釋放近2億8000萬噸的碳到大氣層。環保活躍人士把柳樹計畫稱為「碳炸彈」，主張本案會加深美國對石油天然氣 的依賴；目前國際能源署(IEA)表示，各國必須停止批准這類計畫，以避免氣候變遷再遇最惡劣的衝擊。

能源學者布克(Kevin Book)認為批准柳樹專案是務實決定；俄羅斯侵略烏克蘭，多國停止或減少向俄購買石油天然氣，以減少莫斯科的收入，但重塑能源市場、歐洲油氣短絀，迫使美國多產油氣來填補窟窿。