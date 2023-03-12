當年懷孕輟學 36歲「反墮胎」眾議員 自曝下月當祖母

36歲的共和黨籍聯邦眾議員布波特宣布，已準備好在4月當祖母。(美聯社)

科羅拉多州共和黨 籍聯邦眾議員布波特 (Lauren Boebert)日前宣布家中喜事，她17歲的兒子泰勒(Tyler)4月即將迎來一子，現年36歲的布波特已準備好當祖母。

布波特在本周的「保守派政治行動會議」(CPAC)上宣布：「我要首度在公開場合告訴大家，我不但是四個男孩的母親，而且到了4月時，我將會是一個孫子的『奶奶』(gigi)。」

布波特表示，她和丈夫傑森(Jayson)非常高興能迎接新生命加入他們的家族。

布波特高中時因懷孕生子而輟學，2020年拿到普通教育發展證書(GED)。

布波特讚揚鄉村青少年的高生育率，表示這是這些社區「重視生命」的證據。

身為反墮胎 的共和黨人，布波特說當她發現兒子的女友懷孕時，最關心的是他們是否會「選擇支持生命」。

布波特表示：「鄉村保守社區有個特點，他們重視生命。看看全國青少年懷孕率，鄉村與都市地區的情況是一樣的。」

「但是，都市的墮胎率更高，青少年當媽的比率在鄉村保守地區較高，因為我們了解新生命的可貴之處。」

公共廣播電視公司(PBS)報導，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，自2007年以來，全國和都市地區的青少年生育率已降低約一半，鄉村地區降低三分之一多。

布波特說她和丈夫將盡全力支持兒子和他的女友，「確保他們成為很棒的父母，他們會得到需要的愛與支持。」