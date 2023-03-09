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墨西哥醫療觀光正流行 但潛藏不少風險

記者顏伶如／綜合報導
有線電視新聞網報導，外國遊客前往墨西哥醫療觀光已越來越流行，但潛藏不少風險。(路透)
有線電視新聞網報導，外國遊客前往墨西哥醫療觀光已越來越流行，但潛藏不少風險。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，外國遊客前往墨西哥醫療觀光(medical tourism)已經越來越流行，但潛藏風險。四名美國公民上周末南下墨西哥準備接受抽脂手術，結果遭到綁架，導致兩死兩傷。

不少美國居民會到其他國家尋求價格更低廉的醫療服務，或者可以比在美國國內更快獲得某些醫療服務。部分美國民眾則由於某些手術在美國並未獲得核准或無法取得，選擇前往其他國家醫療觀光。

CNN報導，世界各地遊客前往墨西哥、印度、東歐國家醫療觀光時淪為暴力受害者的案例通常相當罕見，但美國疾病管制暨預防中心(CDC)警告說，其他風險仍然存在，例如醫療品質參差不齊、感染控制以及與當地醫療團隊的語言溝通障礙。

對於民眾南下墨西哥尋求醫療照護的踴躍程度，德州邊境城市布朗斯維爾(Brownsville)胃腸病學醫師裴瑞茲(Nolan Perez)說：「毫無疑問的，每天都有。每天都有人這麼做。」

裴瑞茲說，不管是基礎醫療、牙齒治療，或是其他更大的手術例如非緊急手術或減重手術，「毫無疑問民眾都這麼做，因為價格較低，而且容易取得」。

「美國醫學期刊」(The American Journal of Medicine)刊登研究報告指出，2007年間前往外國尋求醫療服務的美國民眾不到80萬人，可是到了2017年人數則突破100萬人。CNN報導，近期的最新統計顯示，醫療觀光人數持續增加。

為國際觀光旅遊組織提供訓練及認證服務的「醫療觀光訓練」(Medical Tourism Training)主席茲姆巴(Elizabeth Ziemba)說，民眾旅行到國外尋求醫療服務，因為在國內可能要等待較久，或者必須排隊等原因，導致無法盡快獲得醫療，「因此民眾尋找除了美國之外的其他選項，看看有哪些可以選擇」。

茲姆巴說：「費用在美國是頗大問題，美國醫療貴得嚇人。」她表示，即使對擁有健保的民眾來說，自付額(deductibles)可能非常高，保險不給付的自掏腰包開銷也很可觀，因此民眾會以價格為衡量標準，尋找其他地點。

觀光 手術 墨西哥

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