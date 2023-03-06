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拜登赴塞爾瑪 紀念「血腥星期天」 籲保護投票權

編譯盧炯燊／綜合5日電
拜登總統5日出席阿拉巴馬州塞爾瑪鎮「血腥星期日」紀念活動，在柏圖斯大橋前發表演說。(美聯社)
拜登總統5日出席阿拉巴馬州塞爾瑪鎮「血腥星期日」紀念活動，在柏圖斯大橋前發表演說。(美聯社)

拜登總統5日出席阿拉巴馬州塞爾瑪鎮(Selma)「血腥星期日」(Bloody Sunday)58周年紀念活動，並藉此談到選舉的基本權利。

拜登在發言中指出，保守的聯邦最高法院多年來淘空「選舉權法」(Voting Rights Act)，民眾在選舉中獲得投票這個基本權利已給淘空，這項基本權利目前仍然受到攻擊。 他不點名指責前總統川普否認2020年大選結果，指出在大謊言以及一批否認選舉結果的人當選下，猶如火上加油，出現一波又一波的反選舉權法浪潮。

拜登在2020年參選時，曾承諾推行全面立法以加強對投票權的保護。在2021年他以已故民權鬥士、 非裔民主黨聯邦眾議員路易斯的名字通過「路易斯投票權法」(John Lewis Voting Rights Act)，限制國會選區的黨派選區畫分、消除投票障礙、以及提高競選財務系統透明度。

然而很多民權活動家認為，在投票權問題上仍然缺乏進展，投票登記滯後，讓人感到失望，他們希望看到拜登政府繼續關注這個問題。而拜登訪問塞爾瑪鎮正是直接與他們對話的機會。

在拜登到訪前，貧民運動(Poor People’s Campaign)的共同主席巴伯二世牧師(Rev. William Barber II)與六名社會活動家聯合寫信給拜登及國會議員，表示對投票權的立法缺乏進展感到失望。 他們敦促拜登等政客不要用空洞的陳詞濫調玷污劉易斯等民權活動家。

1965年3月7日，約600名以非洲裔為主的塞爾瑪鎮民眾，由路易斯帶領下發起爭取平等投票權利的示威遊行，計畫從塞爾瑪鎮前往蒙哥馬利，但途經柏圖斯大橋(Edmund Pettus Bridge)時遭州警攔下，並動用武力驅散示威人群，造成多人受傷的流血事件。事件也催生了「選舉權法」。

1965年的「選舉權法」是具有里程碑意義的法案，禁止在投票過程中的種族歧視，保障少數群體，尤其是非裔的投票權。

在5日的紀念儀式上，拜登與巴伯及多位民權領袖一起同台。他發言中也提到，「在這座橋上，民眾獻出了鮮血來救贖美國的靈魂。」

拜登總統(左三)5日出席阿拉巴馬州塞爾瑪鎮「血腥星期日」紀念活動，與群眾一同走過...
拜登總統(左三)5日出席阿拉巴馬州塞爾瑪鎮「血腥星期日」紀念活動，與群眾一同走過柏圖斯大橋。(美聯社)

投票 拜登 非裔

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