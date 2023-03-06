佛州議員提案 廢除曾支持奴隸制度的民主黨

佛州共和黨籍州參議員英格利雅提出新法案，倡議「廢除該州民主黨。(美聯社)

佛羅里達州共和黨 籍州參議員英格利雅(Blaise Ingoglia)日前提出新法案，倡議「廢除」(cancel)該州民主黨 。

英格利雅提出SB 1248號「終極廢除法案」(The Ultimate Cancel Act)，將允許佛州 選舉廳「即刻取消任何曾支持奴隸制度的政黨及新黨申請」。

此法案若通過，將形同禁止佛州民主黨；佛州在選舉中常被視為關鍵搖擺州，近年選民趨向親近共和黨。

南北戰爭(Civil War)時期，南部州的民主黨支持奴隸制度，而當時的總統林肯(Abraham Lincoln)領導的共和黨人支持廢奴。

共和黨面臨種族歧視爭議時，經常翻民主黨支持奴隸的歷史舊帳，儘管民主黨自19世紀以來便已不再採行這項立場。

在種族歧視黑歷史方面，兩大主要政黨都曾面臨審查。

佛州民主黨發言人已譴責此法案，發布聲明寫道，「提出剝奪500萬名選民選舉權的法案，既違憲又不正經。在佛州德桑提斯(Ronald DeSantis)的治理之下，州參議員英格利雅推動這項法案，不但是宣傳噱頭，且未專注於佛州選民最在意的改革產物保險，解決住宅可負擔性和對抗氣候變遷等議題。」

聲明指出，「德桑提斯及其州議會的傀儡們，愈快了解佛州由民主黨與共和黨組成，而非香蕉共和國(Banana Republic)，對佛州的所有人愈好。」

英格利雅捍衛其法案說道，「多年以來，左派社運人士長期以來基於行為或言論，『消滅』個人或企業，如拆除雕像、紀念碑，或重新命名建築物；據此標準，若不基於相同原因廢除民主黨，形同偽善。」