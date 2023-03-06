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民主黨擬杯葛「福斯新聞」 批立場雙標將拒買廣告

記者胡玉立／綜合報導
部分民主黨人因不滿福斯新聞網對選舉舞弊陰謀等議題的報導內容，要求杯葛福斯、拒買廣告。圖為福斯新聞網紐約總部。(美聯社)
部分民主黨人因不滿福斯新聞網對選舉舞弊陰謀等議題的報導內容，要求杯葛福斯、拒買廣告。圖為福斯新聞網紐約總部。(美聯社)

隨著愈來愈多報導福斯新聞網(Fox News)在推動2020年選舉舞弊陰謀以及協助前總統川普競選的過程中扮演一定角色，民主黨人要求杯葛福斯、切斷一切聯繫、不再花錢買福斯廣告的聲浪，也愈來愈高。

多年來，民主黨人一直在爭論該黨是否應避開福斯新聞，還是勉強利用其網絡進行反宣傳。最近有關投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞網誹謗並求償16億元案，讓更多事實掀上檯面： 福斯的主持人和高層主管公然將公司利益置於真相之上，即使他們並不相信2020年大選舞弊，卻仍對外支持川普主張的大選舞弊謊言，接待了他們認為精神錯亂的陰謀論者。

福斯媒體帝國主席梅鐸（Rupert Murdoch）證詞更顯示，他將拜登競選電視廣告私人情報分享給川普高級顧問，還為他們提供辯論策略。

要求民主黨與福斯斷絕關係的人士認為，福斯新聞在功能上扮演共和黨的競選部門；民主黨策士羅森伯格（Simon Rosenberg）更呼籲，現在應認真考慮將福斯新聞記者踢出白宮記者協會。

不過，政治新聞網站Politico分析指出，儘管福斯新聞內容傾向右翼，但數據顯示，與任何其他有線頻道相比，有更多自認是民主黨人的觀眾一直在收看該頻道。部分民主黨人認為，還是要吸引這些選民，同時試圖說服收看該頻道的獨立人士和立場傾向共和黨的人。

根據AdImpact追蹤公司數據，在2020年競選活動中，福斯新聞主持總統辯論，拜登競選團隊在該頻道花約740萬元廣告費。拜登政府官員選擇性地上福斯新聞受訪，拜登幕僚也會找機會利用福斯網就經濟或公共安全等問題，攻擊回應共和黨議員。

對白宮官員來說，他們與密切報導白宮的福斯員工，關係既挑釁又親善；據稱，幾周前，拜登幕僚即曾私下對福斯新聞記者發了頓脾氣。

面對左派人士的抨擊，福斯新聞發言人表示，福斯不僅收視率高於競爭對手，還「擁有政治上最多樣化的觀眾，比CNN和MSNBC收看的民主黨人和獨立人士都多。這是急著討關注的左翼團體又一次可預見的攻擊」。

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