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梅鐸作證承認：福斯主播散播2020選舉陰謀論

記者顏伶如／綜合報導
福斯新聞所屬的新聞集團執行董事長梅鐸(圖中右下角)在27日公布的宣誓證詞中，坦承福斯新聞多名主播協助散播2020年總統大選舞弊陰謀論。圖為民眾在紐約福斯新聞總部前抗議。(Getty Images)
福斯新聞所屬的新聞集團執行董事長梅鐸(圖中右下角)在27日公布的宣誓證詞中，坦承福斯新聞多名主播協助散播2020年總統大選舞弊陰謀論。圖為民眾在紐約福斯新聞總部前抗議。(Getty Images)

投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)指控福斯新聞網(Fox News)誹謗並求償16億元的訴訟裡，新聞集團(News Corporation)大家長、保守派媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)在宣誓證詞(deposition)中坦承，多名福斯新聞主播鼓吹後來被證實毫無根據的選舉陰謀論，聲稱前總統川普2020年大選勝利結果遭竊。

根據27日公布的法院紀錄，「多明尼恩投票系統」指控福斯主播漢尼提(Sean Hannity)、金妮‧皮洛(Jeanine Pirro)、道布斯(Lou Dobbs)、瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)等散布選舉陰謀論，梅鐸上個月宣誓作證時說：「他們幫忙背書。」

梅鐸說：「從後見之明的角度來看，我希望當時我們應該強烈譴責才對。」

紐約時報分析，梅鐸證詞印證了「多明尼恩投票系統」想要透過訴訟證明的真相：美國最受歡迎新聞電視台的某些主管，明明知道川普聲稱2020年選舉陰謀論是一派胡言，卻照樣報導。

「多明尼恩投票系統」指控福斯新聞在2020年大選過後散布有關「多明尼恩投票系統」投票機的不實消息，導致公司面臨財務損失。福斯主播曾在報導中指稱，「多明尼恩投票系統」投票機透過祕密演算法更改選民投票結果，還聲稱「多明尼恩投票系統」在委內瑞拉暗助前總統查維斯(Hugo Chavez)作票。

「多明尼恩投票系統」在最新送交給法院的資料中指出，現為福斯集團董事會成員的前共和黨籍眾院議長萊恩( Paul Ryan)在口供證詞裡說，曾經提醒梅鐸及擔任福斯新聞執行長的梅鐸兒子拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)說：「福斯新聞不應該散布選舉陰謀論。」

萊恩在證詞中說，後來福斯新聞改變報導方向，把焦點從川普身上移開，不再散布選舉遭竊的謊言。

「多明尼恩投票系統」律師尼爾森(Justin Nelson)詢問梅鐸，當時是否能夠下令福斯新聞不要讓川普選舉律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)、朱利安尼(Rudolph Giuliani)上電視。梅鐸回答：「我可以那麼做，可是我並沒有。」

投票 梅鐸 川普

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