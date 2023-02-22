川普、德桑提斯較勁 本周同在棕櫊灘向大金主募款

前總統川普(圖)和佛羅里達州長德桑提斯幾個月來在2024年共和黨總統提名人民調中，聲勢互別苗頭。(美聯社)

前總統川普 、佛羅里達州長德桑提斯 幾個月來在2024年共和黨 總統提名人民調中，聲勢互別苗頭，本周兩人都將在佛州棕櫚灘(Palm Beach)辦活動，向大金主募款，頗有較勁意味，看看誰較有機會代表共和黨問鼎白宮。

華爾街日報報導，川普的場子排在23日，他將現身支持他重返白宮的超級政治行動委員會「讓美國再度偉大公司」(MAGA Inc.)所辦募款會，地點在他棕櫚灘的宅邸海湖莊園。

前總統川普和佛羅里達州長德桑提斯(圖)，幾個月來在2024年共和黨總統提名人民調中，聲勢互別苗頭。(美聯社)

德桑提斯州長安排24日起帶金主及其他支持者在棕櫚灘的四季大飯店集會三天，距海湖莊園車程僅八分鐘。

知情人士指出，兩場造勢時機很湊巧。鑒於大批富豪買房在棕櫚灘，2月又在佛州盛會季的中段，長久以來棕櫚灘便是募款活動的必去聖地。

德桑提斯的盟友承認，他辦場的地點可能會激怒川普；川普的幕僚則拒絕置評。

咸信兩人募款的主要對象並不相同；川普能由共和黨低階黨員籌到款項，其中很多人都因他的民粹風格而對政治感興趣，而德桑提斯展現過向有錢金主募款的能力。但兩人都試著讓佛州出手豪闊的富人們印象深刻。

參議員魯比歐(Marco Rubio)2016年的選戰經理蘇利文(Terry Sullivan)表示，大金主對川普相形不那麼重要，他募到的款項大致來自線上小額捐款；蘇利文指出，有些金主兩邊都不想得罪。

川普最近升高對德桑提斯的嘲諷；德桑提斯不久之前才由州長連任取得大勝，民調指出，他正在厚實全國共和黨的支持率。德桑提斯很克制，沒回應川普的攻擊，但流露出來的種種跡象都顯示，他未來幾個月將正式參選，角逐共和黨2024年總統提名。德桑提斯即將展開打書之旅，接受州外演講邀約的數目增多。

德桑提斯辦的三天活動並非傳統募款，但受邀的150名賓客中包括共和黨大金主；他2022年尋求連任時籌到2億元，創州長選舉的全國紀錄，也長期耕耘共和黨金主的人脈，其中有些人已公開與川普決裂。德桑提斯選完州長經費還剩約7000萬元，在他正式宣布參選總統之前，那些錢可能撥給支持他的超級政治行動委員會。