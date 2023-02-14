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共和黨眾議員：擬調查庫許納與沙國關係

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普女婿庫許納。(美聯社)
前總統川普女婿庫許納。(美聯社)

眾院監督問責委員會主席、共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)12日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)專訪時說，前任白宮資深顧問、前總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)與沙烏地阿拉伯的關係是否啟動調查，目前已列入考慮。

華盛頓郵報11日報導，川普政府與沙國關係讓川普及庫許納獲得私利，包括協助沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)提升國際地位而收到沙國給予酬勞。報導曝光後，要求進一步調查庫許納事業交易的輿論聲浪大增。

柯默12日接受「本周」節目專訪時便說，不排除對川普及庫許納與沙國的關係展開調查。

柯默在專訪中被問到，是否比照檢視拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)與中國企業的往來，同樣對庫許納展開調查。柯默回答：「我想所有選項都已列入考慮。」

柯默表示，總統與外國政府的財務關係如何規範，需要透過國會尋求「立法解決」(legislative solution)，以更嚴格的道德標準與透明化要求制定法律。

他說，並不反對民主黨對川普政府提出的批評，「我們的確有問題，需要立法解決」。他說：「這正是為什麼杭特‧拜登調查關係重大的原因。這可以獲得立法解決，而且是兩黨共同支持的。」

柯默說，國會議員應該要好好處理問題，不要讓問題到下屆政府變得更加惡化。

庫許納 川普 杭特‧拜登

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