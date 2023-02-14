共和黨黑人參議員史考特將參選2024總統 主打團結

國會唯一的非裔共和黨籍參議員史考特考慮投入2024年總統選戰，尋求共和黨提名。(取材自史考特推特)

消息人士透露，國會唯一的非裔共和黨 員參議員 史考特(Tim Scott)正開始動作準備參選總統，他將著重強調團結與樂觀。

南卡羅來納州聯邦參議員史考特的高級顧問珍妮弗·德卡斯珀(Jennifer DeCasper)表示，史考特「很高興能分享他對希望和機會的看法，並聽到美國人民的回應。」

雖然投票紀錄在參院通常是最保守的，史考特尋求將自己定位為美國面臨嚴峻議題時關鍵的共和黨之聲，但對於選民來說，他的知名度相對較低，而除了川普 ，史考特也將面對其他參選人的挑戰。

網路媒體Axios報導，史考特已選擇前科羅拉多州聯邦參議員賈德納(Cory Gardner)、全國共和黨參院委員會(NRSC)前主席柯林斯(Rob Collins)，擔任新組的超級政治行動委員會(super PAC)共同主席。

據信史考特預定於16日在家鄉州慶祝非裔歷史月的共和黨晚宴，以及本月稍晚在愛阿華州發表談話；知情人士表示史考特將在未來幾個月前往各地「試水溫」。

繼先前令人失望的選舉結果後，部分共和黨人表示是時候轉向川普之外的人選了。大部分支持川普與其選舉被竊論的候選人在去年期中選舉失利。

多年來史考特一直被視為潛在的總統候選人，在籌款方面，他具備強大能力，在他的上個任期，史考特籌款超過5100萬元，2022年他為其他候選人競選並為他人的競選活動捐款，在黨內建立良好聲譽。

史考特和另一名將正式宣布參選的的前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)都將面臨在初選贏得家鄉州的壓力。