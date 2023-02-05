暗酸川普老？ 海理再提公職人員「認知測試」

有意2024總統大位的前美國駐聯合國大使海理，暗批可能是她黨內初選對手的前總統川普年紀太大。(美聯社)

即將正式成為前總統川普 2024年總統大選對手的前駐聯合國 大使海理(Nikki Haley)，遭川普批評她「野心太大」之後，於推特發文重提她2021年的提議：所有公職人員均須參加「認知測試」(recognition test)。

保守派媒體華盛頓時報(Washington Times)指出，海理發出的訊息很明確：老朽的領導統御讓共和黨 過去三次全國大選難以取勝，現在是共和黨擺脫這種領導的時候了。

現年51歲的海理訂15日展開競選活動，她聲稱自己是推動變革的總統候選人。但海理若想要成為共和黨提名首位女性總統候選人，首先必須推翻前老闆、現年76歲的川普。川普任職總統期間，聲稱自己曾通過認知測試，還說他認出了大象等物。

海理在推文中提醒選民：「若想讓任何超過一定年齡者掌權，不論是參眾議院或正副總統，就該有某種認知測試。此事不分黨派；我們應認真審視國家管理者的年齡。」

蘇福克大學政治研究中心主任帕利歐羅戈斯(David Paleologos)表示，海理推動新領導的訊息或許很有力，但對共和黨初選選民來說未必如此；「川普最大問題是獨立女性，海理顯然是其一。但年齡問題隊共和黨初選影響力可能較小，因共和黨初選選民年齡偏高，白人較多；他們都在川普掌控中。」

海理是印度移民女兒，已婚育有兩個孩子，2010年當選南卡羅來納州長，2014年連任。州長時期，她是川普的批評者；2016年總統初選支持佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)。後來她以駐聯合國大使身分加入川普政府；離開政府後，她因2021年1月6日國會大廈暴亂事件與川普決裂。

第摩因紀事報(Des Moines Register)報導，海理15日計畫先飛往共和黨全國首個初選州新罕布夏，然後至愛荷華進行三天競選行程。

新罕布夏大學1月底調查顯示，在假設的共和黨初選中，川普僅獲得30%支持；佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)以42%支持率領先，海理以8%支持率位居第三。