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協商債限避談社安金、紅藍卡 兩黨列交換條件

記者顏伶如／綜合報導
紅藍卡是退休長者的重要社會福利，共和黨將不會要求刪減預算。(Medicare網站)
紅藍卡是退休長者的重要社會福利，共和黨將不會要求刪減預算。(Medicare網站)

華爾街日報報導，共和黨在與民主黨交涉調高國債上限的過程中，原本喊出交換條件為刪減社安金以及俗稱紅藍卡的「聯邦醫療保險計畫」(Medicare)支出，但如此訴求現已被共和黨擱在一邊，轉而投入為這兩項高人氣社福計畫充實經費的政治角力。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)先前表示，要求削減聯邦支出，做為同意投票調高舉債上限的交換條件。不過，麥卡錫最近幾天在公開談話與私下討論中則說，不會刪減社安金與紅藍卡預算。過去幾周裡，民主黨一直要求共和黨必須提供刪減聯邦計畫的具體細節，並對某些共和黨國會議員要求的調整社會福利計畫提出警告。

社安金與紅藍卡在聯邦預算占有重大比率，且逐漸增加。麥卡錫1日前往白宮與拜登總統會商後對媒體表示，社安金與紅藍卡不會列入調高國債上限的討論項目。外傳可能成立一個研究刪減社安金與紅藍卡預算的委員會，麥卡錫受訪時則予以駁斥。

拜登先前指控共和黨企圖大砍社安金及紅藍卡預算，共和黨國會議員則說，如果要確保這兩項計畫的未來，某些調整確有必要。

社安金與紅藍卡財務挑戰如何尋找立法解決，從這次兩黨磋商的政治較勁可以看出困難度。這兩項計畫攸關美國老年人的退休與健保福利，改革計畫將有牽一髮動全身的風險，民主黨向來青睞加稅手段，共和黨則希望縮減福利規模。討論這兩項計畫的改革儼然已成美國政治的「輸電軌」(third rail)，任何政治人物膽敢碰觸話題，必定被電得粉身碎骨。

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員卡特(Buddy Carter)指出：「現在這個時間點，大家都知道從政治角度來看，時機恐怕不對。」

民主黨籍華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)則說，共和黨方面現在突然警覺到，其實不該喊出要刪減社安金及紅藍卡預算才是。

共和黨籍佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)說，國債上限討論不涉及社安金與紅藍卡，並不代表未來共和黨不會有改革提案。

共和黨籍眾院議長麥卡錫已表示在與民主黨談判調高國債上限，將不會要求刪減社安金與紅...
共和黨籍眾院議長麥卡錫已表示在與民主黨談判調高國債上限，將不會要求刪減社安金與紅藍卡預算。(美聯社)

共和黨 紅藍卡 社安金

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