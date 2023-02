川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

Politico報導,川普 政府任內第一位駐聯合國大使、南卡 羅萊納州前州長海理(Nikki Haley)預計會在2月宣布,她將爭取2024年的共和黨總統候選人提名 。

南卡州查爾斯頓市(Charleston, SC)的「信使郵報」(Post and Courier)1日率先報導了這個消息,據熟知海理計畫的人士證實,她將於2月15日在查爾斯頓市公開宣布投入選戰。

報導指出,川普於2022年11月啟動了重返白宮的選戰活動,今年51歲的海理則有望緊隨其後,成為第二位爭取提名的主要參選人。

儘管海理曾於2021年宣稱,要是川普競選總統,她自己就不會投入選戰,卻在今年1月接受福斯新聞專訪時流露出計畫有所改變。她說,「這比一個人更大,當你正在望著美國的未來時,我認為是時候讓新世代更替了,我不覺得你需要到了80歲才去當為華府的領導人」。

Former South Carolina Gov. Nikki Haley will formally announce she is running for president and will seek the Republican nomination for her party's 2024 ticket.https://t.co/XgUkZzBzBy