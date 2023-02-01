川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

美國前駐聯合國大使、南卡羅萊納州前州長海理。（美聯社資料照片）

Politico報導，川普 政府任內第一位駐聯合國大使、南卡 羅萊納州前州長海理（Nikki Haley）預計會在2月宣布，她將爭取2024年的共和黨總統候選人提名 。

南卡州查爾斯頓市（Charleston, SC）的「信使郵報」（Post and Courier）1日率先報導了這個消息，據熟知海理計畫的人士證實，她將於2月15日在查爾斯頓市公開宣布投入選戰。

報導指出，川普於2022年11月啟動了重返白宮的選戰活動，今年51歲的海理則有望緊隨其後，成為第二位爭取提名的主要參選人。

儘管海理曾於2021年宣稱，要是川普競選總統，她自己就不會投入選戰，卻在今年1月接受福斯新聞專訪時流露出計畫有所改變。她說，「這比一個人更大，當你正在望著美國的未來時，我認為是時候讓新世代更替了，我不覺得你需要到了80歲才去當為華府的領導人」。