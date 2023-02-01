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不用是傻子？川普面對檢方取證援引400多次「不自證己罪」

拒認敗選 公布簽名選票複本 亞利桑納州候選人長雷克恐被控罪

記者胡玉立／綜合報導
去年參選亞利桑納州長選舉敗選的共和黨籍候選人雷克，推文公布選民簽名，遭民主黨籍州務卿方特斯發出刑事轉介，有可能因此面臨重罪指控。(美聯社)
去年參選亞利桑納州長選舉敗選的共和黨籍候選人雷克，推文公布選民簽名，遭民主黨籍州務卿方特斯發出刑事轉介，有可能因此面臨重罪指控。(美聯社)

去年獲前總統川普支持、參加亞利桑納州州長選舉，但最後敗選的共和黨籍候選人卡麗‧雷克(Kari Lake)，上周推文公布選民簽名選票照片，30日遭民主黨籍州務卿方特斯(Adrian Fontes)發出刑事轉介(criminal referral)；雷克有可能因此面臨該州重罪指控。

雷克去年底以逾1萬7000多票輸給民主黨州長霍布斯(Katie Hobbs)，她聲稱選舉舞弊，至今未認輸，向法院提出訴訟，指該州人口最多的馬瑞波卡郡(Maricopa County)有選民因印刷機故障「選舉權遭剝奪」。此訴案12月被法官湯普森(Peter Thompson)駁回，指雷克並未提出選務人員故意中斷投票的明確證據。

相關訟案正等待亞利桑納州上訴法院裁決，但雷克持續在推特上毫無根據地主張選舉欺詐。上周她的一篇貼文附了16份選民選票簽名複本，她聲稱這證明11月有近4萬張選票與亞利桑納州登記在案的選民簽名不符。

方特斯30日根據雷克推文，將全案轉介給亞利桑納州總檢察長梅耶斯(Kris Mayes)，稱張貼未經授權的選民簽名照片可能違反州法律禁止「包含選民簽名的紀錄被取得或由選民以外的任何人複製」。

根據亞州法律，違反該法屬六級重罪，六級在亞利桑納州是最不嚴重的重罪，處罰可能包括罰款、緩刑或最高5又3/4年徒刑。不過，刑事轉介並不代表雷克將因潛在違規行為受到梅耶斯調查。

雷克競選團隊「雷克戰情室」(Kari Lake War Room)推文道，「方特斯希望梅耶斯調查並可能以『犯罪』為由，讓雷克因分享簽名驗證證據而坐牢。」

方特斯曾面臨前共和黨對手芬奇姆(Mark Finchem)的選舉挑戰訴訟，後者在11月期中選舉中輸給方特斯10萬票。

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