密件連環爆 3位前總統忙自清 卡特以來 高層憑良心處理機密檔案

潘斯私宅發現機密文件後，三位前總統歐巴馬(左起)、布希和柯林頓立即自清，透過幕僚說「離開白宮時全都交給國家檔案局了」。(Getty Images)

機密文件處理失當而出糗的政治人物，並不限於拜登 總統及前總統川普 ，自卡特總統以來，至少三位總統、一位副總統、一位國務卿及一位司法部長都因此臉上無光，神色難堪。

美聯社報導，隨著前副總統潘斯24日被爆離職後，也還持有機密檔案，誰不當管理機密文件的問題變得更形棘手；潘斯的律師及助手表示，他跟拜登一樣，要麾下找一找而發現文件後，心甘情願地交給該管單位。

另方面，商業內幕報導，潘斯私宅發現機密文件後，三位前總統歐巴馬、柯林頓和布希立即自清，他們的幕僚都說：「總統離開白宮時，全都交給國家檔案局了。」

美聯社報導說，文件處理在華府原本是不起眼的流程，但川普、拜登及潘斯接連被踢爆，現在它變成政治論述的重心，而且揭露讓人很不舒服的事：旨在管控國家機密的政策，政府高層卻執行得叫人膽戰心驚，而且幾乎全憑良心在辦事。

這個頭痛問題時做時休已有幾十年，可倒推回卡特總統時代，人員則上由總統、閣員到幕僚，許多任政府都有。此事純因川普蓄把機密文件留在他佛州 宅邸，去年引發聯邦調查局史無前例抄走數千頁文件，才被重視。

知情人士指出，經證實各層級前政府官員都發現自己持有機密文件，再交回當局，每年至少好幾次。

參與處理機密文件的前、現任官員表示，雖說機密資訊該如何審核、保存，有清晰政策，但政策碰到最高層，有時會被撇在一邊，特別是最高層，為了自己方便，或有時出於草率，會曲解規矩。

川普想保留機密文檔，主張那是他個人財物，顯然藐視「總統紀錄法」(Presidential Records Act)，他算不上第一個不當處理機密資訊的總統。

雷根以前，總統檔案、文件一般被視為總統個人的私人財物；消息人士指出，前總統卡特至少一次在喬治亞州平原市(Plains)自家發現機密文件，送回國家檔案局。值得一提的是卡特雖在1978年為總統紀錄法簽字，但不適用他政府時代的檔案，該法在前總統雷根就職後幾年才生效。