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北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

獨家專訪／加州州長：妥善照顧槍案受害者 政府永遠是華人堅強後盾

蒙市除夕槍響 參議員提槍枝管制法案 拜登力挺

中央社／葉華盛頓23日專電
加州蒙特利公園市（Monterey Park）的「舞星大舞廳」（Star Dance）（左方建築）21日除夕夜晚間發生槍擊案，至少10人死亡。圖為警調人員進出案發現場。(中央社)
加州蒙特利公園市（Monterey Park）的「舞星大舞廳」（Star Dance）（左方建築）21日除夕夜晚間發生槍擊案，至少10人死亡。圖為警調人員進出案發現場。(中央社)

加州蒙特利公園市除夕夜槍擊案造成11死9傷後，美國3位聯邦參議員今天共同提案限制攻擊性武器，並將購槍年齡提高到21歲。總統拜登表示支持這項提案，希望國會儘速通過。

加州蒙特利公園市（Monterey Park）一處舞廳21日晚間發生槍擊案，造成11人喪命、9人受傷。這起重大槍擊案再次引發全美槍枝管制呼聲。

民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）、布魯門塔（Richard Blumenthal）與墨菲（Chris Murphy）今天共同提出禁止突擊性武器與大容量彈匣法案，也共同提案將購買武器年齡從18歲提高至21歲。

范士丹透過新聞稿表示，週末發生的槍擊事件讓人痛心憶起攻擊性武器的致命性。不斷發生的大規模槍擊事件都有一個共同點：幾乎都涉及攻擊性武器。是時候站出來反對槍枝遊說團體，將這些戰爭武器從街頭移走。

布魯門塔表示，攻擊性武器只有一個用途：殺死或傷害人。這些軍事風格的戰鬥武器，專為戰場打造，目的在最大限度增加死亡與破壞，為街頭帶來流血與屠殺，並繼續成為無數大規模槍擊案的首選武器。現在是透過行動向槍枝暴力受害者與倖存者致意的時候。

拜登（Joe Biden）今晚發表聲明，表達對槍枝安全法案立法的支持。他重申去年6月簽署跨黨派安全社區法案時的話表示，要確保社區安全並防止危險槍枝落入危險之手，仍有許多工作要做。

拜登在聲明中敦促國會參眾兩院儘速通過立法，讓他能簽署生效。

槍擊 蒙特利公園市 拜登

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