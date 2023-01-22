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拜登密件處理 民調：6成認不當

編譯俞仲慈／綜合22日電
最新民調顯示，高達六成民眾認為拜登總統處理「密件門」事件不當。(Getty Images)
最新民調顯示，高達六成民眾認為拜登總統處理「密件門」事件不當。(Getty Images)

美國廣播公司新聞網(ABC News)針對拜登總統接連爆發的「密件門」事件，22日公布一份最新民調，顯示有高達六成民眾認為拜登處理不當，只有34%表示拜登妥善處理機密文件。該民調也顯示拜登引以為傲的經濟政績，多數選民並不埋單。

該民調由ABC News於1月20日至21日進行，而且在民調前一天，即20日，拜登私人律師宣布從德拉瓦州威明頓市的拜登老家又找到另外六份文件，其中包括有機密標記的文件。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，截至目前，在拜登私宅與華府私人辦公室已發現約25到30份機密文件。

對於「密件門」，拜登至今不改其「不後悔」的堅定態度，並將此事淡化為「無心之過」，引發共和黨人士猛烈抨擊。不過儘管民調顯示，拜登密件門讓多數國人對他印象變壞，但與川普密件門造成的形象衝擊相比，程度要小得多。

川普與國家檔案館(National Archives)以及司法部歷經數月的法律攻防，最終導致聯邦調查局(FBI)在去年8月突襲他位於佛州的海湖山莊(Mar-a-Lago)，據「紐約時報」報導，在海湖莊園發現多達300份以上的機密文件。

當時的民調顯示有高達77%受訪者表示川普處理機密文件的方式不當，只有不到四分之一(22%)的人認為他妥善處理。

拜登與川普不約而同地捲入「密件門」事件，分別有兩位特別檢察官委任調查。前馬里蘭州聯邦檢察官許景(Robert Hur)本月被任命調查拜登密件案，海牙前戰爭罪檢察官史密斯(Jack Smith)則是去年11月就被委任調查川普密件案。

CBS最新民調也針對拜登支持度進行調查，有38%人表示支持拜登的經濟政策，但不支持者達60%。至於拜登對抗通膨的政策，只獲得31%民眾肯定，另外拜登的邊境政策也備受抨擊，有近七成民眾不贊成他處理無證移民危機的方式。

拜登 民調 川普

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