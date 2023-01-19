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魯拉2月訪華府與拜登會談 討論如何應對極右勢力

中央社／巴西利亞19日綜合外電報導
巴西總統魯拉。（歐新社）
巴西總統魯拉。（歐新社）

南美國家巴西的總統府今天告訴法新社，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）2月10日將在華府，與美國總統拜登（Joe Biden）會談。

左翼前工會領袖魯拉1月1日就任第3個總統任期。他的團隊表示，魯拉會在2月9日飛往華府，進行為期兩天的訪問。

魯拉曾說，他希望跟與前右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）關係緊張的外國政府改善關係，例如美國。

拜登在2020年選贏前總統川普（Donald Trump）時，波索納洛過了38天才承認拜登勝選。川普是波索納洛的緊密盟友，且波索納洛常被稱為「熱帶川普」。

拜登1月9日邀請魯拉造訪白宮，前一天，數以千計的波索納洛支持者剛衝進巴西國會、總統府和最高法院大肆破壞。

這波攻擊令人想起川普的支持者兩年前闖入華府國會大廈的場景。

魯拉18日晚間在推特寫道，「民主是我們打造強大國家的唯一方式」，「這就是我將與拜登會談，看他如何處理（極右勢力）的原因」。

魯拉本週稍早受訪時還說：「每個人都想跟巴西對話」。

77歲的他22日將出訪鄰國阿根廷與烏拉圭，展開他就任後首次出國訪問。他也將在1月30日接待德國總理蕭茲（Olaf Scholz），雙方將討論如何處理極右極端主義問題。

拜登 波索納洛 川普

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