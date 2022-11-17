敗選問責擊退挑戰者 麥康諾成功連任參院共和黨領袖

參院共和黨領袖麥康諾16日擊退挑戰者，連任少數黨領袖後，比出大拇指。(美聯社)

參院共和黨 多數16日選舉麥康諾 (Mitch McConnell)為少數黨領袖，麥康諾是在以37比10票戰勝全國共和黨參議員委員會(NRSC)主席史考特(Rick Scott，佛州)的挑戰，和排除克魯茲(Ted Cruz，德州)等保守派要求將選舉推遲到喬治亞州完成複選的挑戰式動議後，再度連任參院共和黨領袖。

自2007年成為參院共和黨領袖後，史考特的競爭是麥康諾15年來遭遇的最嚴峻挑戰，參院共和黨會議主席巴拉索(John Barrasso，懷俄明州)和柯頓(Tom Cotton，阿肯色州)參議員提名麥康諾續任共和黨領袖，為期兩年，剛艱難連任成功的強生(Ron Johnson，威州)則提名史考特。

募到3億多元的麥康諾以較大優勢連任成功，他表示：「我們深入討論了期中選舉得失，我很高興有機會繼續為各位服務。」

此次期中選舉，隸屬於麥康諾的兩個共和黨外圍組織為參院的競選花費3億6300萬元，遠超史考特任主席的NRSC的募款。

但史考特和部分共和黨人批評麥康諾的領導風格，認為他未能讓選民清楚知道，共和黨控制參院多數後將意味著什麼。史考特說，如果他成為共和黨領袖，保證制定出積極和鼓舞人心的政見議程，描繪出共和黨的立法目標與立場，會得到更多選民支持。

麥康諾駁斥史考特的批評，認為他要求在延後提出議程將傷害共和黨候選人，「我們都知道，共和黨在獨立和溫和派選民中的表現不佳，他們認為共和黨高層出現了混亂、消極和過度攻擊，即與前總統川普有關的政治計謀，傷害了獨立派和溫和派選民。」

麥康諾說：「期中選舉前的政治動態意味著將出現紅潮，但結果卻使多數人非常失望，大家知道，我從未預期會有紅潮，共和黨人在亞利桑納和新罕布夏州被獨立派選民壓垮，給我們的教訓是：候選人的素質很重要，我8月就強調過。」

麥康諾得到參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune，南達科他州)和共和黨會議主席巴拉索的有力支持，兩人預計將續任參院共和黨的第二和第三號領袖。