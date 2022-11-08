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教育，種族、性別 成學區委員會競選主題

編譯盧炯燊／綜合7日電
部分保守派政治行動委員會抵制進步派的教育政策，包括書籍禁令、性別及性理論已成為主要的選舉議題。圖為被解雇的奧克拉荷馬州前英語教師展示反對禁書的恤衫。(美聯社)
部分保守派政治行動委員會抵制進步派的教育政策，包括書籍禁令、性別及性理論已成為主要的選舉議題。圖為被解雇的奧克拉荷馬州前英語教師展示反對禁書的恤衫。(美聯社)

8日的期中選舉中，過去鮮為人關注的學區委員會選舉也已成為政黨之間的角力新戰場，部分保守派政治行動委員會(PAC)已瞄準控制更多學委會，要抵制學校內進步派的教育政策，種族、性別及性理論已成為主要的選舉議題。

無黨派選舉網站 Ballotpedia 追蹤了全美各地大約500個學委會競選活動，得到的信息是，新冠防疫政策、種族、性別及性理論都是候選人的主打議題。

保守派去年成立的「1776項目PAC」(1776 Project PAC)，目前已促使保守派入主數十個學區學委會，大力反擊過去進步派推行的政策，而且還得到不少家長的支持。

這些家長原就不滿學校的防疫政策，對於學校使用「批判性種族理論」(critical race theory)作為教材、在學校設立中性洗手間及跨性別運動隊等更是反對聲浪四起，給保守派趁勢興起的機會。

但一些過去屬於共和黨地盤，例如肯州傑佛遜郡(Jefferson County)、德州圓石郡(Round Rock)、馬里蘭州弗雷德里克郡(Frederick County)，有不少原來是華盛頓特區的居民遷入，讓民主黨人在這些郡都更有競爭性，結果讓這些議題愈炒愈熱。

就以弗雷德里克郡為例，「1776項目」支持三名學委會候選人，反對四名由教師工會支持的候選人。保守派打出的旗號為「教育而不是灌輸」，直指不能在學校內灌輸自己的政治理念，這也回應了期中選舉共和黨候選人的說法。

不少競選州長和國會議員的共和黨人，特別強調父母權利及各級教育問題，包括批判種族理論、書籍禁令以及向學生傳授的性別知識等；但工會支持的進步派候選人則表示，他們只是回應社區的訴求，例如種族問題。

競選財務文件顯示，「1776項目」在2021年4月至今年8月已花費了200萬元，支持數十名保守派候選人競選學校董事，其中僅在弗雷德里郡就動用了100萬元，目的是抗衡教師工會；工會方面，大約花費了11萬元。

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